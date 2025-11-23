«Куда уходят эти воды?» Китайский опыт может помочь справиться с засухой на полях Гомельщины – подробности у губернатора

Возможность использования системы Днепро-Бугских каналов для Гомельской области – территории, где то подтопит, то засушит – вопрос жизненно важный. Хотя бы для работы АПК, рассказали в программе «Суровый взгляд». На это поручил обратить внимание Президент. Развитие Припятского Полесья до 2030 года! О чем предупредил Лукашенко?

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Сама идея – из прошлого. Когда была огромная страна под названием Советский Союз, построилось большое водохранилище, так называемое Днепро-Брагинское водохранилище. Вода есть, хранилище – тоже. Все дело в недостроенных каналах Идея была такова: взять насосными станциями воду, когда идет таяние снега и поднимается высота Днепра, закачать большое хранилище и потом орошать землю. Фактически на стадии 1989-1990 годов проект начался. Построена крупная станция, построено хранилище на 50 миллионов кубических метров воды. И оно в рабочем состоянии. Проведена серьезная, глубокая ревизия, но не сделана самая главная часть. Не выстроены до конца каналы, которые могут орошать поля влагой. Вода есть, хранилище есть, просто надо завершить этот проект.

Иван Крупко:

Раз в 10 лет идет серьезное подтопление на Гомельщине. Четыре раза в 5 лет идут крупные засухи: майская – июньская и конец июля – начало августа. Фактически вложенные удобрения, семена, работа крестьянина при недостатке влаги сводятся на нет. Стоимость проекта составляет около 175 миллионов белорусских рублей 55 миллионов кубов воды – это возможность оросить от 11 до 15 тысяч гектаров земли. Если просто сравнить с этим годом, более-менее равномерная влага дала возможность в два, а где-то и в три раза увеличить урожайность зерновых. Это касается Лоевского района, Брагинского и Речицкого. Хозяйства и земли задействованы на трех районах. Поэтому мы проработали предпроектную документацию и посмотрели, что стоимость этого проекта около 175 миллионов белорусских рублей.