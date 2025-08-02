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До +30 и дожди – погода в Беларуси на неделю

02 августа 2025 16:53
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

До +30 и дожди – погода в Беларуси на неделю-2

В первые дни августа ожидается теплая с кратковременными дождями погода. Фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы обусловят кратковременные грозовые дожди. Ночью они будут отмечаться местами, днем охватят большинство районов страны. 

В ночные и утренние часы велика вероятность непродолжительного тумана. Температура воздуха (минимальная) ночью будет от +11 до +19, максимальная днем от +22 до +30. 

С середины недели ожидается ухудшение погодных условий. Фронтальные разделы и прохладные воздушные массы, распространяющиеся с северо-запада Европы, принесут холодную, ветреную и сырую погоду. Временами дожди, местами с грозами. В отдельных районах не исключена вероятность интенсивных дождей и сильного порывистого ветра.

Подробный прогноз по областям страны:

До +30 и дожди – погода в Беларуси на неделю-4
До +30 и дожди – погода в Беларуси на неделю-5
До +30 и дожди – погода в Беларуси на неделю-6
До +30 и дожди – погода в Беларуси на неделю-7
До +30 и дожди – погода в Беларуси на неделю-8
До +30 и дожди – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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