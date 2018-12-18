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Куда обращаться, если есть сомнения в правильности начисления зарплаты?

18 декабря 2018 10:19
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Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ и в программу «Добро пожаловаться» поступает большое количество звонков с вопросами юридического характера. Наш юрист отвечает на них.

Иван, г. Минск:
Работаю в детском саду дворником. В этом месяце напарник заболел, и я трудился за двоих. Однако на моей заработной плате это никак не отразилось. Более того: мне не выдают спецодежду. Как быть?

Дарина Гулюта, юрист:
По вопросу непредоставления спецодежды, а также правильности начисления заработной платы Ивану необходимо обратиться в Департамент государственной инспекции труда.

# Трудовые отношения # общество # Дарина Гулюта

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