Куда и как везут зерно, собранное по всей Беларуси?

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога включилась в уборочную кампанию. Так на элеватор в Витебской области — один из крупнейших в стране – железнодорожными путями уже перевезли 28 тысяч тонн зерна. Вместе с приемщиками железнодорожники работают круглосуточно. Такой способ транспортировки зерна дешевле и быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элеватор – огромное зернохранилище вместимостью 140 тысяч тонн. В эти закрома уже легли хлеба из Полоцка, Лиды, Буда-Кошелева, Минска, Борисова. Самый простой и выгодный путь доставки нового урожая – железнодорожный.

Самый крупный элеватор Беларуси – в Лиозно. Зерно со всей страны стекается сюда по железной дороге.

Владимир Антоньков, директор Лиозненской хлебной базы:

Во-первых, больше объемы перевозок, чем с автотранспортом, во-вторых – дешевле. Больше в этом не столько мы заинтересованы, сколько наши предприятия, которые везут сюда зерно.

Для поставщиков транспортировка нового урожая по рельсам не только дешевле, но и мобильнее. Внести свое рациональное зерно в уборочную железнодорожники готовились заранее. Добавили маневровый локомотив и перешли на работу нон-стоп 24 часа в сутки.

Дмитрий Бобр, исполняющий обязанности начальника отделения перевозок Витебского отделения Белорусской железной дороги:

Ввели дополнительные мощности, чтобы обеспечить круглосуточную выгрузку зерна на элеваторе. Контролируем подходы зерновых, вагоны с зерном на предузловых станциях, на узле, чтобы вовремя довезти вагоны на станцию, чтобы задержки со стороны железнодорожников не было.

Железнодорожными путями на элеватор уже доставили 28 тысяч тонн зерна или 589 вагонов. Разгружают эшелон за эшелоном.

Николай Комович, заместитель начальника грузового отдела Витебского отделения Белорусской железной дороги:

Были разработаны графики поставки зернопродуктов для того, чтобы обеспечить своевременную разгрузку вагонов. При выгрузке здесь осуществляется подача вагонов железнодорожным тепловозом, а на местах выгрузки производится подача вагонов лебедкой, что ускоряет процесс и меньше затрачивается средств для передвижения вагонов.

Пока на полях в разгаре уборочная страда, здесь будут работать на сохранение урожая. После финиша жатвы горячие деньки для работников элеватора и железнодорожников наступят уже зимой. Когда начнется отгрузка зерна предприятиям на переработку.