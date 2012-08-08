Новости Беларуси. Беларусь вводит временный ветеринарный контроль в отношении отдельных товаров из России. Это сделано для поддержания эпизоотического благополучия на территории нашей республики.

Дело в том, что на территории Российской Федерации последние три года постоянно выявляются очаги африканской чумы свиней. В настоящее время их уже 25. Один из случаев зафиксирован в Тверской области, в радиусе около 300 км от территориальной границы Витебского региона.

Контроль распространяется на живых свиней, свинину и пищевые субпродукты из нее, а также продукты для кормления животных.

Постановление носит временный характер и будет отменено после стабилизации эпизоотической ситуации на территории России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.