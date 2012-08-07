35 вагонов минского метро оборудуют видеокамерами

Новости Беларуси. В вагонах минского метро появятся видеокамеры. Поставят их в 35 вагонах, информация в режиме реального времени будет поступать в созданный ситуационный центр. Такие меры позволят всецело контролировать подземку.

Сейчас в метро работает порядка 900 камер наблюдения, только за последний год закупили 300. Кроме того, в метрополитене появилась своя служба охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ростислав Юреня, начальник КУП «Минский метрополитен»:

Не многим меньше 900 камер установлено на станциях. Они все сархивированы на 72 часа. 76 серверов у нас достаточно емких, чтобы хранить эту информацию.