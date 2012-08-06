Особенности национального юмора в разных странах мира: как и над чем можно шутить

Шутить любят и умеют во всем мире. Проблемы, как правило, возникают лишь в том случае, когда юмором пытаются поделиться друг с другом дети разных народов.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Главное правило – если вы сами не владеете языком, то лучше не рассказывать шутки с помощью переводчика. Как правило, они будут не поняты.

Слово «юмор» английского происхождения, и англичане, несмотря на свою сдержанность и даже чопорность, шутить обожают. И, как правило, на шутки не обижаются. Правда, английский юмор славится своей, мягко говоря, странностью. Не ищите в нем глубоко подтекста, и все будет в порядке.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Как правило, он сводится к следующему: мистер Смит, возвращаясь из бара, пытался открыть машину. Фонари не горели, он долго пытался попасть в замочную скважину. В итоге достал спичку. Завтра похороны.

И как ни объясняй русскому человеку, что все дело в утечке бензина, нам вряд ли станет смешно. Это – классический вариант английского юмора.

В противовес английскому – известный всем по кинофильмам юмор американский.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Как правило, он достаточно грубый, плоский и опускается ниже пояса. Поэтому я не буду повторять их шутки.

У жителей Германии шутки достаточно сухие, короткие, но чрезвычайно острые. Они не всегда окажутся понятны нам. Как, впрочем, и наш юмор для них – явление более чем странное.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

У них, кстати, даже есть фраза «русская шутка», и обозначает она как раз непонятную шутку либо несмешной юмор. Именно немцы придумали анекдоты о блондинках, которые так распространены во всем мире.

Но самое главное, что нужно помнить, что над германской шуткой нужно обязательно смеяться, иначе немец будет вам долго объяснять, пока вам все-таки не станет смешно.

Для иностранцев очень своеобразными выглядят анекдоты постсоветских стран. Особенно, если у шуток – политическая или специфическая лишь для нас тема. Поэтому вряд ли стоит пытаться рассмешить своего иностранного визави анекдотом про Брежнева или Штирлица.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Отдельная тема – Япония. Надо сказать, что жанр анекдота в этой стране неизвестен. Поэтому и юмор их нам не всегда понятен. Для них может быть смешной история, в которой человек выходил из трамвая и сломал ногу.

Особенно осторожным с юмором надо быть в мусульманских странах, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Там шутить – то же самое, что ходить по минному полю. Поэтому помните главное правило – там приемлемы самоуничижительные шутки. Например, для них будет смешно, если вы скажете «я – грязь у твоих ног». В ответ, вполне возможно, вы услышите не менее забавную шутку – «я – двухнедельная грязь у твоих ног».

Самой же благодарной нацией в смысле юмора считаются португальцы. Они шутить просто обожают. Но даже в Португалии неприемлемы подтрунивания над женщинами, членами семьи и друзьями.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

И возвращаясь к теме над чем же можно смеяться. Во всех странах любят истории о дураках, о нелепых ситуациях, любят игру слов, любят шутить над распутницами, жадинами и чукчами. Правда, нужно помнить, что чукчи в каждой стране совершенно свои.

Шутите на здоровье, но помните, что легкая и приличная шутка – это признак ума, а грубая насмешка доказывает противоположное.