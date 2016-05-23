20-летие подвига Владимира Карвата: 23 мая память героя почтили в Бресте

Новости Беларуси. 20-летие подвига первого Героя Беларуси. 23 мая 1996-го Владимир Карват ценой своей жизни предотвратил падение потерпевшего аварию самолета на населенные пункты. В должности начальника воздушно-огневой и тактической подготовки Барановичской авиабазы он совершал учебно-тренировочный полет. Отрабатывались приемы воздушного боя на малых высотах ночью.

Из-за неполадок самолет начал терпеть крушение. Карвату приказали катапультироваться, но он до последнего пытался стабилизировать траекторию, увести истребитель от деревень.

Указом Президента летчику первым в истории страны присвоено звание Героя Беларуси (посмертно), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 мая память героя почтили в Бресте. К памятнику Владимиру Карвату легли цветы и венки. В городе также создан музей, который хранит историю о подвиге летчика.