Кубинцы в Беларуси. Как и почему они остаются в Беларуси и даже принимают белорусское гражданство

Новости Беларуси. Остров свободы. Страна-праздник. Куба! Ежегодно сюда устремляется миллион туристов. Гавану и Минск разделяет 9600 километров. Кубинцы совершают 14-часовой перелет гораздо реже белорусов. Но если прилетают, то остаются надолго.

Фидель Карбо Эрнандес, поступая в Белорусское военное училище, и не догадывался, что встретит здесь свою судьбу.

Фидель Карбо Эрнандес, управляющий рестораном:

Мы познакомились в Доме офицеров. Я приглашал ее танцевать. Смотрю, красивая девушка. Так и познакомились. А потом поженились. И вот до сих пор, сколько лет уже. С 1989 года.

После свадьбы Фидель забрал жену Надежду на Кубу. Там у них родилась дочь Наташа. В 1995 году кубинец с семьей переехал в белорусскую столицу и с тех пор на острове не был ни разу.

Фидель Карбо Эрнандес, управляющий рестораном:

Здесь как дома. У меня очень хорошие друзья. Дальше лета никуда не уезжаю, только на дачу.

Ресторанный бизнес. В нем нашел себя кубинец. Сейчас Фидель – управляющий одного из самых популярных развлекательных заведений Минска. Как и любой кубинец, Фидель любит готовить. В его рецептах белорусская и кубинская кухни давно смешались.

Фидель Карбо Эрнандес, управляющий рестораном:

Здесь тоже любят свинину. Сходство есть. Фасоль вы тоже любите. Только готовим по-разному.

Отец интересуется у дочери, подготовилась ли она к сдаче госэкзамена. Наташа без недели – зубной врач. Кстати, дома отец с дочерью общаются только на испанском.

Наталья Карбо:

Всегда с улыбкой. То, что я с кубы, даже помогало где-то сдать экзамен.

Фидель Карбо Эрнандес, управляющий рестораном:

Чтобы понять менталитет, людей, нужно здесь жить. Я, мне кажется, понимаю.

Кубу невозможно представить себе без сигар. Конечно, их уже давно не заворачивают знойные мулатки на обнаженных коленях, но практически каждая сигара изготавливается вручную. Кубинские сигары считаются лучшими в мире. В чем же секрет?

Оксана Северинко, продавец:

Происходит это от того, что именно на Кубе необыкновенный климат и почвы, где произрастают табаки, они имеют такой особенный вкус.

Сигара скручивается минимум из пяти листов. Три листа – это начинка, которая и придает сигаре вкус. Четвертый и пятый – покровные. Кубинская сигара – дорогое удовольствие. Ее цена может достигать 400 тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если красная цена смущает кубинцев, то белорусских ценителей табака – нисколько.

Оксана Северинко, продавец:

Если влажность повышенная, сигары напитываются этой влагой. И от переизбытка влажности они плохо тянутся.

Друзья Хорхе и Аурелио уже много лет работают барменами в Минске. Оба встретили здесь свою любовь. Здесь и остались. Ночи напролет они готовят коктейли. Самый любимый у барменов – «Куба либре».

Хорхе Фернандес, бармен:

В него входит 50 грамм «Гавана-куберо», долька лайма, дополняется напиток «Кока-колой».

Аурелио не раз участвовал в поединках барменов и становился лучшим в столице. Здесь кубинцы нашли свое место, хоть и не под таким палящим солнцем.

Аурелио Вальдес Эрнандес, бармен:

Я думаю, что и кубинцы, и белорусы – очень гостеприимные люди. Люди веселые, люди, скажем так, позитивные.

Хорхе Фернандес, бармен:

За то время, что я живу здесь, здесь появилось больше друзей, чем на Кубе. Потому что пока приедешь туда, пока найдешь. Тем более с такой работой, где постоянно общаешься с людьми. Очень много друзей.

Луис – единственный в городе кубинец, который преподает танцы. Причем абсолютно бесплатно. С Аурелио и Хорхе Луис дружит много лет. Вот и сейчас латиноамериканский танцор пообещал заехать после занятий, чтобы вместе посмотреть футбол.

Движение – неотъемлемая часть жизни кубинцев. На Острове свободы танцуют все: мужчины, женщины, дети. Самый популярный танец – это сальса. Он выражает любовь и свободу

Луис Филиппе Павон Монтеро выступал за свой район на ежегодном карнавале в Гаване. На нем принято танцевать сальсу без остановки всю ночь. Кубинцы не могут усидеть на месте, когда слышат знакомые ритмы.

Луис Филиппе Павон Монтеро, учитель танцев:

Мама кофе варит, папа подходит, сзади пристроился, и танцуют. Надо было родиться, чтобы это ощущать.

Точек соприкосновения между кубинцами и белорусами оказалось немало. И дело тут даже не в кухне и традициях. Взаимоотношения. Два народа, несмотря на расстояние, тянутся друг к другу. У всех героев нашего сюжета жены белоруски. Ярче примера взаимопонимания быть не может.

Освальдо Паурет Саура:

Где бы мы не были, если скажут, что мы кубинцы, нас сразу любят. Беларусь и Куба – это две нации, которые любят друг друга.

Альфред Досэ, шеф-повар ресторана:

Я здесь и учился, и женился. Беларусь для меня стала родной.

Фидель Карбо Эрнандес, управляющий рестораном:

Родина – это там где ты живешь. Для меня это Беларусь.

Хорхе Фернандес, бармен:

Я здесь пустил корни.

Аурелио Вальдес Эрнандес, бармен:

Беларусь – это моя вторая родина.

Луис Филиппе Павон Монтеро, учитель танцев:

Я кубинец. Если бы я не считал Беларусь своей родиной, я бы не подал документы на гражданство.