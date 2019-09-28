Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»

Новости Беларуси. 28 сентября на празднике в Браславе собрались все те, кто стал героем жатвы, они стали участниками шествия хлеборобов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в городе работают сельские подворья, интерактивные площадки, проходят спортивные соревнования. Лидеров уборочной страды наградят на сцене парка «Лесничевка». Им вручат и ценные подарки – тракторы и автомобили. Отметим, что несмотря на капризы погоды Витебская область показала один из лучших результатов по урожайности в стране.

Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:

Витебская область сработала хорошо в этом году по уборке урожая. И как результат – почти миллион тонн.

Я думаю, что это будет постоянный, стабильный результат, только нужно прибавлять. На Витебщине есть резервы, задумки, поэтому результат, надеюсь, будет и в будущем.