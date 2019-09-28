Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»
Новости Беларуси. 28 сентября на празднике в Браславе собрались все те, кто стал героем жатвы, они стали участниками шествия хлеборобов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: «Дажынкi» завершают круг сельскохозяйственных работ, но осень – это и время подготовки к будущему урожаю»
Сейчас в городе работают сельские подворья, интерактивные площадки, проходят спортивные соревнования. Лидеров уборочной страды наградят на сцене парка «Лесничевка». Им вручат и ценные подарки – тракторы и автомобили. Отметим, что несмотря на капризы погоды Витебская область показала один из лучших результатов по урожайности в стране.
Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
Витебская область сработала хорошо в этом году по уборке урожая. И как результат – почти миллион тонн.
Я думаю, что это будет постоянный, стабильный результат, только нужно прибавлять. На Витебщине есть резервы, задумки, поэтому результат, надеюсь, будет и в будущем.
Геннадий Сабынич, председатель Витебского райисполкома:
В этом году мы намолотили более 100 тысяч тонн – это очень неплохой результат. За последнюю пятилетку удалось достичь благодаря слаженной работе аграриев района, благодаря соблюдению технологической дисциплины, ответственности.
К «Дажынкам» в Браславе обновили более чем 100 объектов – обустроили набережную, провели ремонт дворов, улиц и дорог. В городе появились оригинальные скамейки и фонари. Похорошел Браслав благодаря предприятиям, бизнесменам и местным жителям в рамках акции «Подарок любимому городу».