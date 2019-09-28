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В чём специфика работы следователя, эксперта-криминалиста и сотрудника ГАИ? Академия МВД провела день открытых дверей

28 сентября 2019 12:01
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Новости Беларуси. 28 сентября Академия Министерства внутренних дел открыла двери для абитуриентов, их родителей и педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь встречают тех, кто подумывает получить это образование.

В чём специфика работы следователя, эксперта-криминалиста и сотрудника ГАИ? Академия МВД провела день открытых дверей-1

В чём специфика работы следователя, эксперта-криминалиста и сотрудника ГАИ? Академия МВД провела день открытых дверей-3

Гостей знакомят не только с самой академией, но и с достижениями выпускников. На открытой площадке – экспозиция, которая рассказывает о премудростях работы следователя, эксперта-криминалиста, оперативника, участкового инспектора, сотрудника ГАИ.

В чём специфика работы следователя, эксперта-криминалиста и сотрудника ГАИ? Академия МВД провела день открытых дверей-6

В чём специфика работы следователя, эксперта-криминалиста и сотрудника ГАИ? Академия МВД провела день открытых дверей-8

В чём специфика работы следователя, эксперта-криминалиста и сотрудника ГАИ? Академия МВД провела день открытых дверей-10

В чём специфика работы следователя, эксперта-криминалиста и сотрудника ГАИ? Академия МВД провела день открытых дверей-12

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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