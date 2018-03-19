Прямой эфир

Кто оплатит доставку телевизора на гарантии в ремонтную мастерскую?

19 марта 2018 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» поинтересовались, насколько хорошо мы знаем свои права, и предложили прохожим ответить на житейский вопрос. 

Купили в магазине телевизор, который весит 6 килограммов. В течение гарантийного срока он сломался. Кто должен отвозить такой телевизор в мастерскую?

Правильный ответ: доставка крупногабаритных товаров и товаров весом более 5 кг доставляется за счет сил продавца, изготовителя, представителя изготовителя на территории Республики Беларусь.

# общество # Опрос # Олег Усачев

Другие новости рубрики

Все новости
Можно ли вернуть в магазин книгу в течение 14 дней?
19 марта 2018 12:45

Можно ли вернуть в магазин книгу в течение 14 дней?

Купили сапоги, а через полтора года треснула подошва. Можно ли вернуть обувь в магазин?
19 марта 2018 12:43

Купили сапоги, а через полтора года треснула подошва. Можно ли вернуть обувь в магазин?

Если актер смог работать в театре кукол, то он сможет работать в любом театре: репортаж СТВ из кукольного театра «Батлейка» в Молодечно
19 марта 2018 11:48

Если актер смог работать в театре кукол, то он сможет работать в любом театре: репортаж СТВ из кукольного театра «Батлейка» в Молодечно