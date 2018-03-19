Кто оплатит доставку телевизора на гарантии в ремонтную мастерскую?

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» поинтересовались, насколько хорошо мы знаем свои права, и предложили прохожим ответить на житейский вопрос.

Купили в магазине телевизор, который весит 6 килограммов. В течение гарантийного срока он сломался. Кто должен отвозить такой телевизор в мастерскую?

Правильный ответ: доставка крупногабаритных товаров и товаров весом более 5 кг доставляется за счет сил продавца, изготовителя, представителя изготовителя на территории Республики Беларусь.