Кто может не оплачивать сбор на финансирование госрасходов

Новости Беларуси. Декрет о тунеядцах ждут изменения: освобожденных от уплаты сбора станет больше. Первые итоги борьбы с социальным иждивенчеством 6 декабря подвели на совещании у главы государства.

На данный момент уже 9,5 тысяч человек уплатили сбор. Всего же извещения направлены 73 тысячам белорусов.

Как отметил Александр Лукашенко, трудоспособные граждане должны работать, ведь государство несет затраты на здравоохранение и всевозможные социальные гарантии. А пользоваться ими имеют право все без исключения, в том числе и так называемые тунеядцы.

Правительство же должно обеспечить людям рабочие места. И усовершенствовать инструменты реализации декрета, если это необходимо, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Были предложения чуть ли не отказаться от этого декрета: много критики, тяжело администрировать и многие другие вопросы. Тогда я сказал, что какие бы ни были разговоры, для того, чтобы принимать дополнительное решение, надо пожить, поработать. Прошло более года. Мы сейчас уже более-менее видим, что дал этот декрет, какие положительные стороны этого документа. Недостатки есть? Ну что же, давайте поправлять. Если уж действительно мы видим, что это вред, мы не боимся признать, что этот документ не нужен, мы его отменим. Разные варианты возможны. Еще раз хочу подчеркнуть: меня настораживает и беспокоит не то, что они приходят в здравоохранение, льготы получают определенные, бесплатное обслуживание. Меня больше всего волнует реакция людей на бездельников. Я с советских времен помню и знаю, сталкивался с таким: кто-то работает, а кто-то просто отдыхает. И как трудяги на это реагировали. Меня в этом процессе волнует то, что человек, могущий работать, не инвалид, не ограниченных способностей, возможностей, он должен работать. Он должен работать, зарабатывать на себя, свою семью, своих детей и приносить пользу стране, уплачивая налоги.

Правительство предлагает внести в декрет ряд изменений, некоторые из них Президент 6 декабря одобрил. В частности, местные органы власти теперь смогут освободить от уплаты сбора граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Каждый такой случай рассмотрят индивидуально. Решение будет коллегиальным, а контроль возложат на губернаторов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Человек будет обращаться с заявлением, что у него такая непредвиденная ситуация, которая не определена никаких законодательным или правовым актом. Всякие бывают жизненные ситуации. Произошло ДТП, кто-то попал в больницу, кто-то не может по объективным причинам. Таких жизненных ситуаций большое количество. Поэтому местным органам власти и предоставлено такое право. Я считаю, что это очень хорошая норма, которая позволит сегодня более справедливо применять нормы декрета к гражданам нашей страны.

Определены сроки, в которые белорусы получат извещения по итогам 2015 года, крайняя дата – 20 января будущего года. А уплатить сбор предстоит до 20 февраля. Списки граждан, которым придется платить налог на тунеядство еще будут корректироваться.

Например, из них вычеркнут спортсменов национальных сборных и граждан, которые работают, но по определенным причинам освобождены от уплаты подоходного налога.