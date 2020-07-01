Как получить материальную помощь медсотруднику, который заразился коронавирусом

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – представитель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения – Ольга Шастина. Как фонд Федерации профсоюзов Беларуси помогает сотрудникам здравоохранения? Ольга Шастина, представитель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Это оказание материальной помощи работникам учреждения здравоохранения, которые работают с пациентами COVID и, выполняя эту работу, заразились этой инфекцией сами. Материальная помощь оказывается в случае нетрудоспособности при заболевании COVID свыше 21 календарного дня, в случае установления группы инвалидности и, к сожалению, в случае смерти медиков при выполнении своих трудовых обязанностей, работая с этой опасной инфекцией. Так работает фонд, он работает уже третий месяц и мы выполняем в полном объеме те обязательства, которые заявили в конце марта – в начале апреля. Сколько денег уже поступило? Ольга Шастина:

На сегодняшний день мы получили на наш благотворительный счет порядка двух миллионов рублей. Те, кто питает этот фонд, это, прежде всего, профсоюзы, входящие в Федерацию профсоюзов Беларуси, большинство денег мы получили от них – это организации и наши неравнодушные сограждане. На сегодняшний день 277 тысяч рублей – это достаточно существенная цифра, мы получили от наших сограждан.

Сколько медработников заразились COVID-19, выполняя свою ежедневную работу? Все ли получили помощь от профсоюзов? Ольга Шастина:

Конечно, тут мы можем судить только исходя из той статистики, из того количества заявлений, обращений за материальной помощью, которые мы удовлетворили. Это та цифра, которая у нас есть, и она позволяет нам говорить о том, что, конечно, процент заболевших медиков у нас гораздо ниже, чем в странах, в которых столкнулись с этой проблемой раньше – это Италия, Испания, Германия и т. д. На сегодняшний день мы должны озвучить эту цифру, мы уже помогли из фонда поддержки 1 725 медицинским работникам, заболевшим COVID. Более того, сам отраслевой профсоюз, Белорусский профсоюз работников здравоохранения помог за счет собственных средств уже порядка 3,5 тысячам медиков. Что нужно сделать, чтобы получить материальную помощь? Ольга Шастина:

Обратиться за материальной помощью очень просто. Безусловные условия получения материальной помощи – это членство в профсоюзах, входящих в федерацию. Если ты являешься членом профсоюза, ты отправляешься в свою первичную профсоюзную организацию, она помогает тебе оформить заявление на имя Белорусского профсоюза работников здравоохранения в лице председателя. Прикладывается в качестве подтверждающего документа листок нетрудоспособности и на этом документы передаются в комиссию на решение вопроса.

Если заболевание проходит в легкой форме, меньше чем 21 день, либо проходит не так активно, может быть, даже не требуется госпитализация. Тогда что? Ольга Шастина:

Этот вопрос мы тоже предусмотрели, причем на первоначальном этапе. Здесь уже вступил в действие наш отраслевой профсоюз, Белорусский профсоюз работников здравоохранения, если фонд поддержки оказывает помощь, когда ты болел более 21 календарного дня, то в рамках нашего профсоюза было принято решение поддерживать материально тех медиков, которые болеют менее 21 календарного дня. Есть наш внутренний локальный документ, который обязывает первичные профсоюзные организации оказывать таким медработникам материальную помощь в размере 200 рублей. Идут ли средства фонда на иные нужды, связанные с коронавирусной инфекцией? Ольга Шастина:

Мы старались предусмотреть и это. В положении о фонде, на основании которого он работает, второй задачей является оказание безвозмездной спонсорской помощи учреждениям здравоохранения на нужды. Единственное, что в положении определено – оказание материальной помощи медицинским работникам, заболевшим COVID, является приоритетным. Когда мы выполним все свои обязательства по оказанию материальной помощи, мы, безусловно, приступим к оказанию безвозмездной спонсорской помощи учреждениям здравоохранения.