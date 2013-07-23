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Кто изобрел мыльные пузыри?

23 июля 2013 19:06
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Новости Минска. Сколько времени «живет» мыльный пузырь и кто его изобрел? Оказывается, еще тысячи лет назад люди выдували из глиняных трубочек пузыри. Но рецепт тех вреемн не сохранился. А в 19 веке после стирки использовали мыльную воду для игр с пузырями. Немного позже появилась и прлофессиональная смесь для мыльных пузырей.

Итак, что такое мыльный пузырь? Это тонкий слой воды, которая с обеих сторон зажата мыльным раствором. И если эта смесь содержит сахар или глицерин, то мыльные пузыри могут жить очень долго – до нескольких минут. Чтобы узнать пропорции и ингридиенты, смотрите сюжет программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# общество # Развлечения

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