Новости Великобритании. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон родила наследника престола. Мальчика назвали Джордж Александр Луи.

Мальчик весом 3 килограмма 800 граммов появился на свет в лондонской больнице Святой Марии, которую уже не одну неделю осаждают не только журналисты, но и простые британцы. Люди практически жили под окнами клиники в ожидании знаменательного события.

Теперь главной интригой станет имя наследника. Поговаривали, что мальчика родители хотели назвать Дэвидом, в честь друга папы Дэвида Бэкхема. Но самые высокие ставки сейчас на имена Джордж, Джеймс и Александр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальная грамота, извещающая об этом событии, выставлена у Букингемского дворца, сообщают информагентства. «Герцогиня Кембриджская сегодня благополучно родила сына в 16:24», — говорится в документе, подписанном врачами, принимавшими роды. Мать и сын чувствуют себя хорошо и пока находятся в больнице.

Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил титул первого в истории Великобритании принца Кембриджского и станет третьим претендентом на королевский престол, сообщает БелТА.

Первым с рождением ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон поздравил президент США Барак Обама. А премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что праздновать это событие будет вся страна. Принц Чарльз отметил, что очень счастлив стать дедом в первый раз, сообщает РБК.

Кстати, все желающие могут поздравить герцога и герцогиню Кембриджских с рождением сына на странице The British Monarchy в Facebook, а также в Twitter, обратившись к @ClarenceHouse и @BritishMonarchy. Кроме того, книга поздравлений размещена на официальном сайте герцога и герцогини Кембриджских.

Перед отъездом из больницы герцог и герцогиня Кембриджские показали всему миру своего новорождённого сына. Журналисты сделали несколько фотографий счастливого отца с сыном и недавно родившей, но, тем не менее, замечательно выглядящей Кейт.

Представители дворца предупредили журналистов, чтобы те не рассчитывали на то, что в ближайший год они будут часто видеть малыша. Кейт и Уильям очень трепетно относятся к своей частной жизни и будут оберегать сына от посторонних глаз.

Крестить новорождённого собираются в Букингемском дворце либо в конце 2013 года, либо в начале 2014. Также примерно через год родители вместе с будущим наследником собираются отправиться в путешествие и первым делом посетить Австралию.

Английская церковь опубликовала текст специальной молитвы о новорождённом наследнике престола, сообщает агентство «РИА Новости».

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Королеву Великобритании и Северной Ирландии Елизавету Вторую, герцога и герцогиню Кембриджских с рождением наследного принца. Глава нашего государства пожелал здоровья и счастья новорожденному и всей королевской семье, а также мира и благополучия народу Великобритании.