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24 июля в Москве начнутся торжества, посвященные 1025-летию Крещения Руси

23 июля 2013 08:13
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Новости России. В Москву съезжаются предстоятели православных церквей всего мира. Уже завтра там стартуют торжества, посвященные 1025-летию Крещения Руси.

Знаменательную дату в трех крупнейших православных столицах — Москве, Киеве и Минске -  отметят с размахом. Так, в Храме Христа Спасителя пройдет торжественное богослужение. Далее праздник переместиться в украинскую столицу. В Киеве, на Крещатике, пройдет большой гала-концерт. А завершатся торжества в Минске. Здесь под открытым небом будет совершено богослужение, а также пройдут большие народные шествия.

В дни праздненств верующие смогут поклониться Кресту Андрея Первозванного. Реликвия  прибудет в воскресенье из Киева и будет находиться в крипте Всехсвятского храма  вплоть до 2 августа.

# общество # Религия # Церковные праздники

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