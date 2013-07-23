24 июля в Москве начнутся торжества, посвященные 1025-летию Крещения Руси

Новости России. В Москву съезжаются предстоятели православных церквей всего мира. Уже завтра там стартуют торжества, посвященные 1025-летию Крещения Руси.

Знаменательную дату в трех крупнейших православных столицах — Москве, Киеве и Минске - отметят с размахом. Так, в Храме Христа Спасителя пройдет торжественное богослужение. Далее праздник переместиться в украинскую столицу. В Киеве, на Крещатике, пройдет большой гала-концерт. А завершатся торжества в Минске. Здесь под открытым небом будет совершено богослужение, а также пройдут большие народные шествия.

В дни праздненств верующие смогут поклониться Кресту Андрея Первозванного. Реликвия прибудет в воскресенье из Киева и будет находиться в крипте Всехсвятского храма вплоть до 2 августа.