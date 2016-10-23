Кто и зачем «убивает» белорусский чеснок?

Новости Беларуси. Белорусские хозяйки сдали свой экзамен и готовы встретить зиму арсеналом разнообразных разносолов, да и в государственных закромах есть на что посмотреть. Только вот есть в этой бочке своя ложка с дегтем.

Только за полгода Беларусь заплатила 1,5 миллиона долларов за импорт чеснока.

Почему мы вынуждены покупать за рубежом, казалось бы, банальный овощ. И неужели не можем вырастить его сами. Пока выращивать в промышленных масштабах чеснок у нас то ли не хотят, то ли бояться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Человечество возделывает чеснок последние 5 тысяч лет. Его ели античные мыслители, он упоминается в Ветхом завете, чеснок находили даже в египетских пирамидах. Белорусы возделывают этот овощ не одно столетие. Однако в начале века 21 при всей развитости отечественного сельского хозяйства можно констатировать: промышленного производства чеснока в Беларуси не существует.

Отечественный импорт чеснока – дело не новое. «Зубчатый» овощ закупал за границей даже Советский союз. Однако в независимой Беларуси всё могло измениться. В 2008 году вопрос поставили ребром: аграрии юго-востока, к тому моменту обеспечившие страну луком, получили новое, «чесночное», задание.

Анна Коронкевич, заведующий овощехранилищем Светлогорской овощной фабрики:

Доводили до такого состояния, чтобы продать можно было. И цена была приемлемая. И наш чеснок едкий, хороший. Чеснок действительно чеснок.

Остатки урожая-2016 на складе Анны Васильевны уместились в две скромные сетки. Но всего пару лет назад в это время его здесь было 150 тонн!

Светлогорская овощная фабрика могла стать флагманом отечественного чесноководства.

Михаил Язепов, главный агроном Светлогорской овощной фабрики:

В 2015 году посеян был под урожай 2016 один гектар чеснока. Получили около четырёх тонн, из них стандартного чеснока вышло менее половины.

По продаже он не более 6 рублей составлял, затраты не окупались.

Пять лет назад, казалось, чесночный вопрос сдвинулся с места. Учёные выводили новые сорта, хозяйства усилено производили семена и стандартный чеснок.

Валовый сбор в 2013 достиг 400 тонн товарного овоща! Что же пошло не так?

Николай Купреенко, заведующий лабораторией луковых культур РУП «Институт овощеводства»:

Чеснок – трудоемкая культура, требует больших ручных затрат. 6-7 операций, которые делаются только вручную, если нет определённых дорогостоящих линий, которые используются в Европе. Мы были неконкурентоспособны по сравнению с тем чесноком, который поставляется из Китая. Хотя по качеству гораздо лучше наш чеснок.

Александр Добриян:

Это, пожалуй, один из самых известных белорусских сортов – «Полесский сувенир». Красивые крупные зубцы. К сожалению, таких отборных луковиц на поле, чаще всего, не больше половины. Вторая половина урожая – это так называемый «нестандарт», продать его в торговой сети просто нереально. А это серьёзный удар по рентабельности культуры.

Решение вопроса существует. Некрасивый – не значит некачественный. Во всём мире нестандартные овощи перерабатывают в полуфабрикаты.

В теории повысить рентабельность белорусского чеснока можно было бы созданием перерабатывающего цеха.

Но теория так и остаётся теорией. А в реальности имеем тонны импортного продукта. Ведь без него, например, белорусские колбасы, давно ставшие брендом страны, производить просто невозможно.

Людмила Маркова, главный технолог мясокомбината:

В полукопчёные колбасы добавляем до 600 грамм чеснока: 300, 400, в зависимости от рецептуры. Так же в варено-копчёные колбасы добавляем чеснок. И в варёные, но поменьше, 150-200 грамм. Сегодня используем чеснок в виде сухого порошка.

Александр Добриян:

А такой сушеный чеснок в Беларуси производят?

Людмила Маркова:

Не могу сказать. Но знаю точно, что это не белорусский производитель.

И всё же в промышленных масштабах чеснок в Беларуси нам найти удалось. Фермер Владимир Крапивко «последний из могикан». В 2016 году он, пожалуй, единственный в стране получил промышленный урожай чеснока. Да ещё какой – головки до 120 граммов.

Владимир Крапивко, фермер:

Вот белорусский чеснок – сорт «Сармат». Хороший, красивый, прекрасный чеснок.

Настоящий патриот своего дела, Владимир Александрович изучая эту сельхоз культуру объездил, как говорится, и Крым и Рим. И сегодня без купюр отвечает на вопрос,

что же на самом деле похоронило только начавшее становиться на ноги белорусское производство чеснока.

Владимир Крапивко:

Четыре года назад у меня были очень большие площади, 20 гектар чеснока. Просто те люди, которые поставляют чеснок из Китая, демпинговали, сбросили цену. И развалили нашего производителя. Я сам из хранилища вынес 86 тонн и просто выкинул.

Сейчас все в основном построено на тендерах, а тендер, он не видит качества товара. Там главное условие – дешево.

В год, когда белорусские аграрии сумели произвести достойный урожай чеснока, импортёры просто обвалили рынок. Отечественный овощ оказался невостребованным, а понесённые убытки и перспективы повторения ситуации заставили аграриев в конце концов отказаться от пикантной культуры.