Новый Оршанский детдом семейного типа: почти 200 квадратных метров счастья для большой семьи Морозовых

Новости Беларуси. Крепкая семья – в своей крепости.

В Орше открыли новый детский дом семейного типа – четвертый в районе. Новоселье отмечает семья Елены и Николая Морозовых.

Сейчас они растят шестерых ребятишек, у каждого из которых своя грустная история. Тепла и энергии у родителей-воспитателей хватает на всех. Более того, в скором времени Морозовы с детьми ждут прибавления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще не менее пяти ребят они смогут принять в свою дружную семью.

Впрочем, эти ребята развеселят любого невеселого гостя. Сегодня у них есть все то, чего они были лишены долгие годы. Любящие приемные родители, уютные комнаты, игрушки и компьютеры. В семье Морозовых им отнюдь не морозно… Сережа – один из троих братьев — уже мечтает, как будет греться у теплой батареи после баталий со снежками. Зима не за горами.

Сергей Павловский, воспитанник детского дома семейного типа:

У нас тепло, потому что у нас в подвале стоит газовый котел. Конечно, мы, дети, туда не ходим.

У Жени — пока единственной девочки в семье — свое любимое место в новом доме.

Евгения Контровская, воспитанник детского дома семейного типа:

Здесь вот у нас есть теплая вода. Здесь есть ванна и душ, он мне очень нравится. Здесь можно музыку послушать в нем.

Елена Морозова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Если мы хорошо относимся, и дети к нам тепло относятся. Я не скажу, что им нужен особый подход. Они дети, все одинаковые как в полной своей биологической семье. Мне кажется, дети очень хорошие.

Коттедж – почти 200 квадратных метров. Морозовы с детьми переехали сюда из деревни. Причем расположен дом в элитном поселке, в черте Орши.

Неподалеку – школа и вся необходимая инфраструктура.

Андрей Загурский, начальник отдела образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома:

Что касается именно дома, то это подарок нашего республиканского детского фонда, который был подарен зимой. С баланса на баланс, бесплатно. А затем силами подрядных организаций, силами спонсорских организаций осуществлялся текущий ремонт, приобретение мебели, необходимых принадлежностей. Сумма, которая была вложена, более 300 миллионов рублей старыми деньгами.

Николай Морозов, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Сам дом отличный, вопросов нет, теплый, уютный. Участок хороший. Предстоит поработать с детьми, сделать площадку игровую. Подвалы у нас большие. Есть где поставить кое-какие станки, выжиганием заняться, резьбой по дереву. Что ребята захотят, тем и будем заниматься.