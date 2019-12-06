Прямой эфир

«Не сразу подвергать дерево стрессовым условиям». Как правильно ухаживать за новогодней ёлкой?

06 декабря 2019 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Анастасия Докучаева.

«Не сразу подвергать дерево стрессовым условиям». Как правильно ухаживать за новогодней ёлкой?-1

Анастасия Докучаева, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
Самое главное – достаточное количество влаги. Срубленное дерево нужно либо в воду поставить, либо в песок с водой. И еще один такой маленький совет – не сразу подвергать ваше новогоднее дерево стрессовым условиям, когда мы принесли его из холода в резкий «плюс». То есть если у вас есть возможность в промежуточном состоянии хранить где-то на лестничной площадке, в подъезде, коридоре – если постепенно будет меняться температура, то дерево будет дольше жить.

«Не сразу подвергать дерево стрессовым условиям». Как правильно ухаживать за новогодней ёлкой?-4

# Новый год # общество # Анастасия Докучаева

Другие новости рубрики

Все новости
Как правильно хранить яблоки? Два эффективных способа
06 декабря 2019 08:05

Как правильно хранить яблоки? Два эффективных способа

Купи ель в кадке и высади весной. В Беларуси пройдёт акция «Сохрани символ праздника»
06 декабря 2019 07:38

Купи ель в кадке и высади весной. В Беларуси пройдёт акция «Сохрани символ праздника»

«От сердца к сердцу». Как в Минской области помогают пожилым людям
05 декабря 2019 20:51

«От сердца к сердцу». Как в Минской области помогают пожилым людям