«Не сразу подвергать дерево стрессовым условиям». Как правильно ухаживать за новогодней ёлкой?

Анастасия Докучаева, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Самое главное – достаточное количество влаги. Срубленное дерево нужно либо в воду поставить, либо в песок с водой. И еще один такой маленький совет – не сразу подвергать ваше новогоднее дерево стрессовым условиям, когда мы принесли его из холода в резкий «плюс». То есть если у вас есть возможность в промежуточном состоянии хранить где-то на лестничной площадке, в подъезде, коридоре – если постепенно будет меняться температура, то дерево будет дольше жить.