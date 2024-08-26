Кто должен получить справку о состоянии ребёнка к 1 сентября – рассказала главврач поликлиники

Дополнительная справка о состоянии здоровья ребенка к 1 сентября не требуется. Об этом напоминают в профильном ведомстве, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она необходима только первоклассникам, а также тем, кто проходил осмотр врачей более 12 месяцев назад. Остальные дети проходят медкомиссию раз в год: накануне или после дня рождения. Для оперативности работы в столичных поликлиниках приняты дополнительные меры: перераспределяются потоки пациентов, также проводится дополнительный прием врачами общей практики и других специалистов, не задействованных, в основном, на приеме.

Алеся Русецкая:

Пришли в поликлинику за справкой. Срок годности у нас истекает в сентябре, пришли получать новую. Очередей нет, что очень нас удивило, происходит все достаточно быстро.

Анна Котова, главный врач УЗ «6-я городская детская клиническая поликлиника»:

Мы всегда ежегодно в конце августа – начале сентября всегда сталкиваемся с таким явлением, как получение справки о состоянии здоровья. По большому счету она нужна только тем детям, которые идут в другую школы. Когда ребенок идет в 1 класс, мы уже процесс этот завершили по оформлению детей и выдаче этих справок. Требований таких не предоставляют, чтобы справку к 1 сентября принести. Это такие мифы, которые бытуют среди родителей, то есть если справка есть у ребенка, она выдавалась в течение предыдущего всего учебного года, то она действительна.