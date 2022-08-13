Что будет с ценами в Беларуси и почему упали рейтинги западных политиков? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Панораму событий последних семи дней представят наши корреспонденты в итоговой информационной программе «Неделя». Воскресный выпуск уже готовится к эфиру.
Новости Беларуси. Панораму событий последних семи дней представят наши корреспонденты в итоговой информационной программе «Неделя». Воскресный выпуск уже готовится к эфиру.
Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней подробнее в видеоматериале.
Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 14 августа, в 19:30.