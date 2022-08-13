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Что будет с ценами в Беларуси и почему упали рейтинги западных политиков? Анонс программы «Неделя»

13 августа 2022 13:46
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Новости Беларуси. Панораму событий последних семи дней представят наши корреспонденты в итоговой информационной программе «Неделя». Воскресный выпуск уже готовится к эфиру.  

Что будет с ценами в Беларуси и почему упали рейтинги западных политиков? Анонс программы «Неделя»-1

Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней подробнее в видеоматериале.  

Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 14 августа, в 19:30.  

# Государственная политика # общество # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Алексей Богданов # Константин Герцев # Юлия Мычка # Галина Буро # Анастасия Ярощик-Корниенко # Наталья Надольская # Фотофакт

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