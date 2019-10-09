«У него всё время выразительные носки – разноцветные!» Дети нарисовали любимых учителей

– Я рисую своего классного преподавателя. Его зовут Никита Евгеньевич. Он преподает английский язык. Я считаю, что он очень позитивный. Хороший, он хорошо ко всем относится, добрый. У него много развлечений. Он всех в школе у нас знает. Мы с ним можем играть в какую-нибудь перекличку. Каждый придумывает свое животное и потом его называет. Необычное животное. Например, смесь слона и жирафа. Он, в основном, одет в какой-нибудь черной кофте, в рубашке или в майке, а также у него все время какие-то выразительные носки – разноцветные носки.