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«У него всё время выразительные носки – разноцветные!» Дети нарисовали любимых учителей

09 октября 2019 13:04
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Какими видят своих любимых учителей дети? Кого они нарисовали? Показываем в программе «Центральный регион».

«У него всё время выразительные носки – разноцветные!» Дети нарисовали любимых учителей-1

Дети:
– Я рисую Аллу Николаевну. Она преподаёт урок рисования.

«У него всё время выразительные носки – разноцветные!» Дети нарисовали любимых учителей-4

– Это Лариса Владимировна. Я решила ее нарисовать, потому что она классные примеры, разные задачи задает. Она много знает о бабочках. Мы с ней будем писать работу про них. Она ласково относится. Кричит только на тех, кто не слушается.

«У него всё время выразительные носки – разноцветные!» Дети нарисовали любимых учителей-7

«У него всё время выразительные носки – разноцветные!» Дети нарисовали любимых учителей-9

– Я рисую своего классного преподавателя. Его зовут Никита Евгеньевич. Он преподает английский язык. Я считаю, что он очень позитивный. Хороший, он хорошо ко всем относится, добрый. У него много развлечений. Он всех в школе у нас знает. Мы с ним можем играть в какую-нибудь перекличку. Каждый придумывает свое животное и потом его называет. Необычное животное. Например, смесь слона и жирафа. Он, в основном, одет в какой-нибудь черной кофте, в рубашке или в майке, а также у него все время какие-то выразительные носки – разноцветные носки.

«У него всё время выразительные носки – разноцветные!» Дети нарисовали любимых учителей-12

– Он стоит на фоне осени и в руках держит букет листьев.

«У него всё время выразительные носки – разноцветные!» Дети нарисовали любимых учителей-15

– Я решил ее нарисовать в синем платье, потому что она очень красивая.

# Дети # общество

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