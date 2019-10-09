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В Гомеле приглашают посадить дерево на «Аллее матерей» в честь своей мамы

09 октября 2019 13:06
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Новости Беларуси. Знак любви и заботы. В Гомеле появилась «Аллея матерей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее заложили в городском парке семейных деревьев. В областном центре для обустройства тематической ландшафтной зоны выбрали клены.

В Гомеле приглашают посадить дерево на «Аллее матерей» в честь своей мамы-1

В Гомеле приглашают посадить дерево на «Аллее матерей» в честь своей мамы-3

Накануне Дня матери подобные аллеи появятся во всех райцентрах юго-восточного региона. Посадить дерево в честь своей мамы приглашают всех желающих. Организаторы обещают: саженцев хватит всем.

В Гомеле приглашают посадить дерево на «Аллее матерей» в честь своей мамы-6

Ирина Ветрукова, участница акции:
Мысли были только самые добрые, от всего сердца. Думала о своей маме, бабушке, прабабушках, о сестре, тете, о своей крестнице, которой только два месяца.

Это очень здорово, что в Гомеле и Гомельской области посадили такие аллеи, по которым можно пройтись и подумать о своих близких.

В кленовом мини-парке 50 деревьев. По мнению организаторов, такие аллеи будут способствовать развитию института семьи, его поддержке и защите.

В Гомеле приглашают посадить дерево на «Аллее матерей» в честь своей мамы-9

В Гомеле приглашают посадить дерево на «Аллее матерей» в честь своей мамы-11

В Гомеле приглашают посадить дерево на «Аллее матерей» в честь своей мамы-13

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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