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Крупный ТЦ появится в столице на пересечении улиц Корженевского и Кижеватова

13 августа 2018 20:50
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Новости Беларуси. В Минске на пересечении улиц Корженевского и Кижеватова совсем скоро появится большой торговый центр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Крупный ТЦ появится в столице на пересечении улиц Корженевского и Кижеватова -1

Здесь будут несколько десятков магазинов и торговых точек, гипермаркет, фитнес-центры, детские игровые комнаты, фудкорт и бесплатные подземные парковки. Кроме того, минчане смогут покататься на коньках, поиграть в боулинг или бильярд, посмотреть новинки кино.

В шаговой доступности появится станция метро «Слуцкий гостинец» и трамвайные пути.

Участок земли выставлен на аукцион. Начальная цена – миллион рублей. Счастливого обладателя выберут 5 сентября.

Крупный ТЦ появится в столице на пересечении улиц Корженевского и Кижеватова -4

Ирина Германович, специалист отдела аукционов КУП «Минский городской центр недвижимости»:
Аукцион будет проводиться в форме электронных торгов, то есть удаленно. Инвесторы смогут участвовать в аукционе, не выходя из своих офисов.

Объект расположен в ценном в коммерческом отношении месте, поэтому надеемся, что цена на аукционе подрастет.

# Недвижимость в Минске # общество # Ирина Германович # Фотофакт

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