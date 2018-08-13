Крупный ТЦ появится в столице на пересечении улиц Корженевского и Кижеватова

Новости Беларуси. В Минске на пересечении улиц Корженевского и Кижеватова совсем скоро появится большой торговый центр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В шаговой доступности появится станция метро «Слуцкий гостинец» и трамвайные пути.

Здесь будут несколько десятков магазинов и торговых точек, гипермаркет, фитнес-центры, детские игровые комнаты, фудкорт и бесплатные подземные парковки. Кроме того, минчане смогут покататься на коньках, поиграть в боулинг или бильярд, посмотреть новинки кино.

Ирина Германович, специалист отдела аукционов КУП «Минский городской центр недвижимости»:

Аукцион будет проводиться в форме электронных торгов, то есть удаленно. Инвесторы смогут участвовать в аукционе, не выходя из своих офисов.

Объект расположен в ценном в коммерческом отношении месте, поэтому надеемся, что цена на аукционе подрастет.