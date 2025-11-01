В Беларуси увеличились размеры бюджетов прожиточного минимума

На календаре 1 ноября и традиционно с началом последнего месяца осени в Беларуси происходят изменения в социальной сфере. В стране пересмотрен бюджет прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На календаре 1 ноября и традиционно с началом последнего месяца осени в Беларуси происходят изменения в социальной сфере. В стране пересмотрен бюджет прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его размер увеличен. Сумма отражает, во сколько обходится базовый набор товаров и услуг: от продуктов до обязательных платежей.
Учитывается изменение цен и расходов населения. Очередное повышение бюджета прожиточного минимума поможет поддержать доходы тех, чьи выплаты зависят от этого показателя.
Ольга Чемерко, начальник управления комплексного анализа Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
С 1 ноября текущего года увеличивается бюджет прожиточного минимума. Его размер в среднем на душу населения составит 491 рубль 9 копеек. И увеличится по сравнению с действующим на 0,7 %. С начала года он вырос более чем на 12 %. При этом уровень инфляции за 9 месяцев текущего года составил 5,8 %.
В связи с ростом бюджета прожиточного минимума выросли размеры пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, повышения, доплаты и надбавки для части пенсионеров, а также пособия по уходу за инвалидами и людьми старше 80 лет.