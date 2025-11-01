В Беларуси увеличились размеры бюджетов прожиточного минимума

На календаре 1 ноября и традиционно с началом последнего месяца осени в Беларуси происходят изменения в социальной сфере. В стране пересмотрен бюджет прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его размер увеличен. Сумма отражает, во сколько обходится базовый набор товаров и услуг: от продуктов до обязательных платежей. Учитывается изменение цен и расходов населения. Очередное повышение бюджета прожиточного минимума поможет поддержать доходы тех, чьи выплаты зависят от этого показателя.