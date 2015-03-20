Крупнейшее почти за 20 лет солнечное затмение белорусы смогут наблюдать 20 марта с 12.00 до 14.00

Новости Беларуси. Луна 20 марта затмит Солнце. Крупнейшее почти за 20 лет астрономическое явление белорусы смогут наблюдать с полудня до двух часов дня.

Поверхность Солнца будет закрыта спутником земли на 70%.

Однако невооруженным глазом проследить ход затмения не получится. Традиционно в этот день будут работать обсерватории, где интересным «небесным спектаклем» можно будет насладиться с помощью телескопов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Малыщиц, астроном, магистр естественных наук:

На працягу гэтых двух гадзін можна будзе паглядзець на неба. Канешне, не простым вокам, бо гэта адразу можа прывесці да апёку сетчаткі, а праз спецыяльныя фільтры. І вы зможаце ўбачыць, што ад сонца застаўся шырокі серп, а астатняя яго частка закрыта круглым чорным дыскам нашага месяца.

Специально для минчан 20 марта телескоп обсерватории Белгосуниверситета будет выставлен во внутреннем дворике вуза. Увидеть солнечное затмение смогут все желающие бесплатно.

Сотрудники обсерватории БГУ подробно расскажут об этом явлении и исследованиях, посвященных изучению Солнца.