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Выставка «Дети войны» открылась в музее обороны Брестской крепости

19 марта 2015 18:40
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Новости Беларуси. В музее обороны Брестской крепости открылась выставка «Дети войны». Экспозиция посвящена тем, кто, будучи еще ребенком, стал свидетелем тех страшных событий. Всего 117 экспонатов. Это фотографии, воспоминания детей, которых война застала в крепости вместе с родителями, письма, личные вещи и не только. 

Алексей Костяков в детские глаза на фотографиях всматривается  c особым трепетом. Среди экспонатов есть и его «снимок» — за плечами 5-летнего Алеши бутафорские крылья и горький опыт войны. 

Алексей Костяков, сын защитника Брестской крепости:
Маленький ребенок был, но через всю жизнь я пронес эту картину – клубы черного дыма над рожью,  палящее солнце и мы с ней лежим в этой ржи. Чуть ли целый день мы там лежали. Без воды, без ничего.

Его отец, защитник Брестской крепости, Алексей Александрович Костяков, погиб на 4-ый день войны. Алексей Алексеевич родился в  сентябре 41-ого. Музейные экспонаты, несколько фотографий и рассказы близких — это все, что осталось на память сыну от отца.   

Историки посчитали — за время войны  только в Брестской области расстреляно, угнано и  замучено почти 45 тысяч  детей.

Среди уникальных экспонатов этой экспозиции — последнее семейное фото Касаткиных. Они расстались в первый же день войны. Жену и детей Константин Федорович искал несколько послевоенных лет.    

Анна Потребко, младший научный сотрудник мемориального  комплекса «Брестская крепость-герой»:
В 50-е годы он приехал в Брест, и в одной из гостиниц он встретил женщину, которая узнала его. Он показал фотографию своей семьи, она назвала имена всех членов его семьи и рассказала о том, что они были расстреляны осенью 42 года.

Фотографии, письма, личные вещи — на выставке 117 экспонатов. Большинство из них  рассказывают о детях  гарнизона Брестской крепости. 

Анна Потребко:
Это дети, которые находились в Брестской крепости, которые войну встретили вместе со своими семьями. Кто-то из них погиб, кто-то из детей был расстрелян. А некоторым не суждено было родиться, потому что кто-то должен был родиться в этом трагическом 1941. 

Алексей Костяков, сын защитника Брестской крепости:
Вот примерно такой же ребенок, как я был. Малыш стоит. В чем он виноват? В том, что он появился на свет?

Среди черно-белых  детских «карточек» военного лихолетья — «цветная» лента современных фотографий. Алексей Костяков замечает: в глазах сегодняшних «детей войны» такая же боль, как у  их сверстников из далеких 40-ых прошлого века, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# общество # Беларусь помнит # Алексей Костяков # Анна Потребко

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