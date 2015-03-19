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52 дня до Великой Победы: 19 марта 1945 продолжалась Восточно-Прусская операция

19 марта 2015 18:28
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Новости Беларуси. 52 дня до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 19 марта 45-го продолжалась Восточно-Прусская операция. По итогам советская армия заняла более 30 населённых пунктов.

Тем временем Беларусь начинает отстраиваться после войны. В этот день Белорусский нарком по здравоохранению опубликовал докладную, в которой отметил, что не хватает детских больниц и роддомов. Уже в мае Совет Народных Комиссаров постановил медучреждения восстановить. Так, в столице и других городах БССР началась масштабная стройка, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# общество # Беларусь помнит # Наталья Поткина

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