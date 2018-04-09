«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление

Новости Беларуси. В Беларуси началось массовое отключение отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На финишной уже Гродненская, Брестская и Гомельская области, подключилась к антикампании сегодня и Минская. Анастасия Дехтяр продолжит.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

За последние пять дней в Беларуси побито три температурных рекорда. Теплые перспективы и реальные метеосводки – эти факты подтолкнули по протоколу энергетиков к прощальному коммунальному реверансу.

Открывая мотосезон, хаус-мастер Юрий закрывает отопительный. В сфере коммунальных услуг работник ЖЭСа уже 18 лет. Вверенный дом на переулке Клумова в списке «отключаемых» сегодня последний.

Юрий Муратов, хаус-мастер ЖЭС № 3 Минска:

Отключаем отопление. Теперь мы будем фильтры менять, чистить все – подготавливаться к осени, к следующему отоплению.

Оттепель батарей 9 апреля началась в столице. Брестская, Гомельская и Гродненская области – в авангарде, там отключать отопление начали еще в конце прошлой недели. Витебский и Могилевский регион пока в режиме «все включено».

Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства ЖКХ Беларуси:

Предполагается, что в случае, если возникнут серьезные климатические ухудшения погоды, то местный исполком или райисполком вправе принять решение и обеспечить оперативное включение отопления для того, чтобы создать комфортные условия проживания.

Весенняя погода весьма обманчива, поэтому коммунальники учитывают и форс-мажоры: система отопления в режиме легкого протапливания. Кстати, в сравнении с 2017 годом этот отопительный сезон заканчивается на месяц раньше.

Горожанка:

Было довольно жарко до недавнего времени, потому что дом после капитального ремонта и крайние квартиры «шубой» защищены. Зачем же просто так тратить энергию? Во всем мире экономят энергию. Как на Западе: они просто включают, когда это нужно, и когда не нужно – выключают. Если мы будем экономить, мы будем жить гораздо лучше.

На свежий воздух из душной квартиры поспешила и 90-летняя пенсионерка. Сетования соседки о том, что коммунальные счета станут еще легче, ее, казалось бы, вовсе не волнуют.

Горожанка:

Правильно сделали, молодцы! Зачем его палить, если на дворе тепло? В столичном зоопарке медведь Тристан, давно очнувшийся от спячки, коротает время в прохладной ванне. Скоро к нему вернутся соседи, отправленные на зимовку в теплые павильоны.

Елена Бодрова, младший научный сотрудник минского зоопарка:

В экзотариуме отопление не отключали, круглый год там поддерживается определенная температура. А в других у нас имеется специальный климат-контроль для того, чтобы животные не страдали. Например, обезьяны. А для птиц достаточно той температуры, которая теперь имеется в помещениях и на улице.

Шимпанзе Даша за окном зимнего домика рассматривает весенние пейзажи. Внутри хоть и отключили отопление, но ветеринары при необходимости смогут комнатную температуру поддержать спецприборами.