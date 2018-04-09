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«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление

09 апреля 2018 17:22
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Новости Беларуси. В Беларуси началось массовое отключение отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление-1

На финишной уже Гродненская, Брестская и Гомельская области, подключилась к антикампании сегодня и Минская. Анастасия Дехтяр продолжит.

«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление-4

Анастасия Дехтяр, СТВ:
За последние пять дней в Беларуси побито три температурных рекорда. Теплые перспективы и реальные метеосводки – эти факты подтолкнули по протоколу энергетиков к прощальному коммунальному реверансу.

«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление-7

Открывая мотосезон, хаус-мастер Юрий закрывает отопительный. В сфере коммунальных услуг работник ЖЭСа уже 18 лет. Вверенный дом на переулке Клумова в списке «отключаемых» сегодня последний.

«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление-10

Юрий Муратов, хаус-мастер ЖЭС № 3 Минска:
Отключаем отопление. Теперь мы будем фильтры менять, чистить все – подготавливаться к осени, к следующему отоплению.

«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление-13

Оттепель батарей 9 апреля началась в столице. Брестская, Гомельская и Гродненская области – в авангарде, там отключать отопление начали еще в конце прошлой недели. Витебский и Могилевский регион пока в режиме «все включено».

«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление-16

Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства ЖКХ Беларуси:
Предполагается, что в случае, если возникнут серьезные климатические ухудшения погоды, то местный исполком или райисполком вправе принять решение и обеспечить оперативное включение отопления для того, чтобы создать комфортные условия проживания.

«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление-19

Весенняя погода весьма обманчива, поэтому коммунальники учитывают и форс-мажоры: система отопления в режиме легкого протапливания. Кстати, в сравнении с 2017 годом этот отопительный сезон заканчивается на месяц раньше.

«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление-22

Горожанка:
Было довольно жарко до недавнего времени, потому что дом после капитального ремонта и крайние квартиры «шубой» защищены. Зачем же просто так тратить энергию? Во всем мире экономят энергию. Как на Западе: они просто включают, когда это нужно, и когда не нужно – выключают. Если мы будем экономить, мы будем жить гораздо лучше.

«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление-25

На свежий воздух из душной квартиры поспешила и 90-летняя пенсионерка. Сетования соседки о том, что коммунальные счета станут еще легче, ее, казалось бы, вовсе не волнуют.

«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление-28

Горожанка:
Правильно сделали, молодцы! Зачем его палить, если на дворе тепло?

В столичном зоопарке медведь Тристан, давно очнувшийся от спячки, коротает время в прохладной ванне. Скоро к нему вернутся соседи, отправленные на зимовку в теплые павильоны.

«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление-31

Елена Бодрова, младший научный сотрудник минского зоопарка:
В экзотариуме отопление не отключали, круглый год там поддерживается определенная температура. А в других у нас имеется специальный климат-контроль для того, чтобы животные не страдали. Например, обезьяны. А для птиц достаточно той температуры, которая теперь имеется в помещениях и на улице.

«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление-34

Шимпанзе Даша за окном зимнего домика рассматривает весенние пейзажи. Внутри хоть и отключили отопление, но ветеринары при необходимости смогут комнатную температуру поддержать спецприборами.

«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление-37

А вот утки-мандаринки, каспийские султаны и венценосные журавли уже со дня на день перейдут на уличное содержание, ведь весеннее натуральное отопление уже кочегарит по нормам.

«Было довольно жарко до недавнего времени». В Минске начали отключать отопление-40

# общество # Отопительный сезон # Фотофакт # Геннадий Акстилович # Елена Бодрова # Юрий Муратов

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