«Праздник такой светлый». У православных начинается Светлая седмица

Новости Беларуси. Особые службы и крестные ходы. Православная Пасха дала начало Светлой седмице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю нынешнюю неделю в церквях при открытых царских вратах будут проходить божественные литургии. Пасхальные празднования продлятся 40 дней, вплоть до Вознесения. Их сопровождает весёлый перезвон колоколов – Благовест.

Максим Слиж, СТВ:

Непременный атрибут пасхальной недели — колокольный перезвон, который льется в эти дни из всех церквей. При этом в роли звонаря может побывать каждый, достаточно лишь получить благословение.

Татьяна Ермакович открыла для себя новый мир духовной музыки, когда в 2005 году пришла на первое занятие в школу звонарей. И с этого момента в каждую Светлую седмицу дарит тепло и очищение, вкладывая в свой колокольный звон самое главное – веру. А он способен не только увести человека от земных проблем, но и помочь здоровью.

Татьяна Ермакович, звонарь:

Многие говорят, что услышав колокольный звон, им становится легче, если человек с высоким давлением или низким. Люди и просто приходят послушать колокольный звон. Он вселяет жизнь и надежду на лучшее.

Во время Пасхальной недели принято совершать добрые дела. И следовать за особым звучанием колокольного звона. Прислушаться к нему приходят семьями. У каждого с собой сакральное — то, чего просит сердце. Верующие:



Он для меня – очищает мою душу. На душе становится очень легко, светло и радостно в этот день.

Радует и душу, и сердце наполняет радость. Это праздник такой светлый. Семь дней после Пасхи верующие продолжают поздравлять друг друга с воскресением Христовым, в храмах идут праздничные службы.