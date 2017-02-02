Криминогенная обстановка улучшается: в прокуратуре Минской области подвели итоги 2016 года

Новости Беларуси. Закон и порядок. Количество зарегистрированных преступлений сокращается на Минщине, а криминогенная обстановка улучшается. В областной прокуратуре подвели итоги 2016 года.

Профилактическая работа правоохранителей, в том числе и прокуроров дает положительные результаты.

Наметилась тенденция к уменьшения преступлений на селе, снижения гибели людей от внешних факторов, в том числе в дорожных авариях и на производстве.

А вот количество преступлений связанных с превышением должностных полномочий и взяточничеством незначительно но возросло, особенно в строительстве и сельском хозяйстве.

Выявление фактов коррупции и доведения дел до суда – главная задача прокуратуры.

Есть успехи и теме возвращения в бюджет области и страны, денег, не полученных за реализованную предприятиями продукцию, так называемой дэбеторскай задолженности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олег Лаврухин, прокурор Минской области:

Здесь можно выделить в качестве яркого примера – БелАЗ жодинский, когда с помощью прокуратуры в 2016 году удалось вернуть на счета предприятия около 5,5 миллионов долларов. В целом, более 950 тысяч рублей деноменированых в 2016 году по искам прокуратуры возвращено на счета предприятия в белорусских рублях. Более 8-ми миллионов российских рублей, более 4 миллионов долларов США.