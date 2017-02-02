Десятки студентов и школьников объединил молодежный праздник «Снежный драйв» в Заводском районе столицы

Новости Беларуси. Новая площадка для зимних развлечений 2 февраля приняла первых гостей в Заводском районе. Она разместилась в районе улицы Жилуновича рядом со станцией метро Партизанская. Десятки студентов и школьников объединил молодежный праздник «Снежный драйв».
В качестве одного из развлечений задействовали местную горку, которая раньше была лишь украшением ландшафта.
Ребята и девушки соревновались в перетягивании каната, поборолись в армреслинге, дрались подушками и катались на тюбингах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
Мы в дальнейшем надеемся, что в каждом микрорайоне мы создадим этими горками и иными сооружениями спортивными весёлое радостное настроение для активного и здорового отдыха наших заводчан. И ждём от жителей нашего района неординарных, оригинальных предложений.
Егор Шан:
Настроение просто прекрасное. Спасибо большое организаторам. Много-много прекрасных конкурсов, на которых можно себя проявить с разных сторон. Очень энергично, очень весело.
Также на празднике можно было посоревноваться в импровизированном биатлоне со стрельбой снежками по вёдрам и поучаствовать в других забавных зимних конкурсах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.