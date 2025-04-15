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Кричев активно готовится к приёму областного фестиваля «Дожинки-2025»

15 апреля 2025 07:37
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Кричев в 2025 году станет столицей фестиваля-ярмарки тружеников села Могилевской области. Город преображается на глазах. Полный апгрейд: от фундамента до кресел в зрительном зале ждет районный центр культуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кричев активно готовится к приёму областного фестиваля «Дожинки-2025»-2

Новая крыша, современный фасад, стильное крыльцо, обновленные интерьеры и профессиональный звук и свет для ярких шоу. На современное оборудование потратят полтора миллиона рублей. Во столько же обойдется и капитальный ремонт.

Кричев активно готовится к приёму областного фестиваля «Дожинки-2025»-4

Ольга Кононова, начальник отдела культуры Кричевского райисполкома:
Зрительный зал районного центра культуры является одним из самых вместительных в юго-восточном регионе. Поэтому нам выделено финансирование для того, чтобы наш зал соответствовал всем самым лучшим стандартам. У нас будет новая одежда сцены, новое кресло для зрителей, у нас будет новое световое и звуковое оборудование. И по итогу мы сможем принимать самых требовательных и знаменитых гостей в нашем районном центре культуры. 

Помимо районного центра культуры реновация ждет и другие объекты. Внимание уделят и капитальному ремонту жилого сектора. Благоустройство коснется придворовых территорий и детских игровых площадок.

# Дожинки

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