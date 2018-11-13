Крест памяти и благодарности украинского народа освятили в Гомельской области

Новости Беларуси. Символ белорусско-украинской дружбы: в Довске Гомельской области освятили крест памяти и благодарности украинского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 30-х годах 20-го века спасения на белорусской земле искали и нашли тысячи украинцев. Жители Довска оказывали им всевозможную помощь. Символично, что гомельская земля по-прежнему остается местом активного сотрудничества двух народов. Кстати, именно Гомель принял первый Форум регионов Беларуси и Украины.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси:

Я очень рад, что этот форум состоялся, потому что это дало возможность действительно выйти на тот уровень базовый сотрудничества между нашими государствами. Хотим мы или нет, но все наши блага, производства, создаются в регионах. Не в столицах.