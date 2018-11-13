Кавалером ордена Императора Японии впервые стала белоруска

Уже много лет она обучает иностранных студентов, в том числе японских артистов балета. Также Клара Николаевна неоднократно проводила мастер-классы в балетных школах Японии. Самый продолжительный из них длился около месяца. За все годы уроки народной артистки Беларуси посетили порядка тысячи японцев.