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Кавалером ордена Императора Японии впервые стала белоруска

13 ноября 2018 06:46
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Новости Беларуси. Награды за укрепление культурных связей удостоена народная артистка, преподаватель Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа Клара Малышева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кавалером ордена Императора Японии впервые стала белоруска-1

Уже много лет она обучает иностранных студентов, в том числе японских артистов балета. Также Клара Николаевна неоднократно проводила мастер-классы в балетных школах Японии. Самый продолжительный из них длился около месяца. За все годы уроки народной артистки Беларуси посетили порядка тысячи японцев.

# Беларусь-Япония # общество # Клара Малышева # Фотофакт

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