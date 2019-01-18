Крещенский сочельник отмечают православные Беларуси

Новости Беларуси. 18 января – Крещенский сочельник. Уже вечером во всех православных храмах начнется чин освящения воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Считается, что она обладает особой силой. Святую воду принято пить, окроплять ею себя и свое жилище. Все большее распространение получает традиция окунаться в прорубь.