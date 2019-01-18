Прямой эфир

Крещенский сочельник отмечают православные Беларуси

18 января 2019 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 18 января – Крещенский сочельник. Уже вечером во всех православных храмах начнется чин освящения воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крещенский сочельник отмечают православные Беларуси-1

Считается, что она обладает особой силой. Святую воду принято пить, окроплять ею себя и свое жилище. Все большее распространение получает традиция окунаться в прорубь.

Крещенский сочельник отмечают православные Беларуси-4

Несмотря на расхожее мнение, церковь настаивает: купание в Крещение не очищает нас от грехов. Вместе с тем по всей стране будет обустроено около 100 купелей. Все они – в зоне действия спасательных станций.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси либерализовали вопросы нахождения и транзита в приграничной зоне и полосе
18 января 2019 14:30

В Беларуси либерализовали вопросы нахождения и транзита в приграничной зоне и полосе

Онлайн-программу белоруса по снижению веса прошли более 20 тысяч человек со всего мира
18 января 2019 14:20

Онлайн-программу белоруса по снижению веса прошли более 20 тысяч человек со всего мира

Специальная почтовая марка выпущена ко Дню спасателя
18 января 2019 12:18

Специальная почтовая марка выпущена ко Дню спасателя