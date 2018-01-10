«Нет лишних хождений пациентов по кабинетам». В Клецкой поликлинике появилась централизованная запись на обследования

Новости Беларуси. Централизованная запись на медицинское обследование появилась в Клецкой центральной районной больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для этого ввели специальный номер, позвонив на него, можно записаться на функциональную диагностику, «ультразвук» и эндоскопию. Узнать список услуг и номер можно в информационном бюро поликлиники.

Надежда Карпович, заведующая поликлиникой УЗ «Клецкая центральная районная больница»:

Раньше пациенту, чтобы записаться на диагностические исследования, нужно было посетить несколько кабинетов: кабинет УЗИ, кабинет диагностики, кабинет эндоскопии. Теперь это все можно провести у нас в справочно-информационном бюро, где есть единая централизованная запись. А сотрудников не отвлекает от работы, нет лишних хождений пациентов по кабинетам.

В Клецкой районной больнице стремятся к повышению качества услуг. Централизованная запись – это один из шагов. Здесь модернизировали педиатрический корпус поликлиники, обновили автопарк.