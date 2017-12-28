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«Взаимодействие со СМИ – это всегда очень важный вопрос»: в ГАИ отметили работу телеканала СТВ по освещению информации на дорогах

28 декабря 2017 13:49
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Новости Беларуси. Уровень аварийности на дорогах Беларуси постепенно уменьшается, а люди все чаще обращают внимание на правила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 декабря об этом заявили в Госавтоинспекции. Здесь в канун Нового года звучали слова благодарности журналистам. Среди награжденных – представители телеканала СТВ. Отмечена работа тех, кто готовит оперативную и достоверную информацию о ситуации на дорогах, а также о ее стражах.

«Взаимодействие со СМИ – это всегда очень важный вопрос»: в ГАИ отметили работу телеканала СТВ по освещению информации на дорогах-1

Дмитрий Корзюк, начальник управления ГАИ МВД Республики Беларусь:
Взаимодействие со СМИ – это всегда очень важный вопрос и вопрос очень открытый.

Следующий год для нас будет очень напряженный по линии законотворчества. Я думаю, что начало года – это довольно сложная работа по изменению правил дорожного движения и отчасти – административной ответственности.

Сотрудничество Госавтоинспекции и журналистов продолжится. И уже в 2018 году телезрители нашего канала увидят ряд совместных проектов.

# общество # Фотофакт # ГАИ # Дмитрий Корзюк

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