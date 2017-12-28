«Взаимодействие со СМИ – это всегда очень важный вопрос»: в ГАИ отметили работу телеканала СТВ по освещению информации на дорогах

Новости Беларуси. Уровень аварийности на дорогах Беларуси постепенно уменьшается, а люди все чаще обращают внимание на правила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 декабря об этом заявили в Госавтоинспекции. Здесь в канун Нового года звучали слова благодарности журналистам. Среди награжденных – представители телеканала СТВ. Отмечена работа тех, кто готовит оперативную и достоверную информацию о ситуации на дорогах, а также о ее стражах.