«Взаимодействие со СМИ – это всегда очень важный вопрос»: в ГАИ отметили работу телеканала СТВ по освещению информации на дорогах

Новости Беларуси. Уровень аварийности на дорогах Беларуси постепенно уменьшается, а люди все чаще обращают внимание на правила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 декабря об этом заявили в Госавтоинспекции. Здесь в канун Нового года звучали слова благодарности журналистам. Среди награжденных – представители телеканала СТВ. Отмечена работа тех, кто готовит оперативную и достоверную информацию о ситуации на дорогах, а также о ее стражах.
Дмитрий Корзюк, начальник управления ГАИ МВД Республики Беларусь:
Взаимодействие со СМИ – это всегда очень важный вопрос и вопрос очень открытый.
Следующий год для нас будет очень напряженный по линии законотворчества. Я думаю, что начало года – это довольно сложная работа по изменению правил дорожного движения и отчасти – административной ответственности.
Сотрудничество Госавтоинспекции и журналистов продолжится. И уже в 2018 году телезрители нашего канала увидят ряд совместных проектов.