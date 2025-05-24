В Беларуси растёт спрос на пеллетное топливо

Глава государства посетил деревообрабатывающий комплекс «Лясковичи» Национального парка «Припятский», где ознакомился с производством пеллет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, что отечественные производители не конкуренты. У каждого своя ниша, причем разной формы собственности, но ради одной задачи, государственной.

Владислав Ковалев, генеральный директор ОАО «Гомельский завод «Коммунальник»:

Котел мы можем поставить в существующее какое-то здание, использовать на сегодняшний день, как говорит Президент, различные виды топлива, не только различные, но именно пеллеты. А блочно-модульные котельные – как завод-изготовитель мы предлагаем комплекс готовый. Не нужно глубоко лезть в проектирование, но при этом мы привозим готовый продукт, внутри смонтировано оборудование, котельная, наши котлы. Они могут работать как на дровах, так и на пеллетах. Чем преимущество? Это сокращение сроков ввода в эксплуатацию. Мы здесь уходим от больших и ненужных процессов.

Павел Проскушкин, генеральный директор предприятия по выпуску котельного оборудования:

Пеллетные котлы производим в специализированную линейку мощностью от 300 кВт до 12 мВт. Они поставляются как в Российскую Федерацию, так и в Республике Беларусь. Конкуренция очень жесткая. Российские есть производители, белорусские. Но мы пока успешно справляемся за счет качества.

Пеллеты – это самое комфортное топливо. На производстве одна загрузка в сутки, в домашних условиях – на неделю. Эта локация национального парка «Припятский» относится к Управделами. Это идеальная площадка для энергетического испытания. Здесь перешли на билетный обогрев, но не везде. Не отказываться же от еще работающих котлов на других видах топлива. Или все-таки отказаться? Тем более установки не требуют лишней нормативной волокиты.

– На следующую пятилетку 125 котельных, которые будем проводить сугубо на пеллеты. Это именно с дров на пеллеты, прежде всего за счет повышения эффективности автоматизации производства.

– А этого достаточно, 125? Сколько процентов из тех, которые остались?

– Очень мало, но это те, которые подходят, срок эксплуатации готов. Мы просто не хотим менять те котельные, которые еще не самортизированы. Их нецелесообразно менять.

– До этого периода поставили и газовые котельные, они не самортизировали, желательно, чтобы доработали.

– Вы посчитайте, может быть, и есть смысл нам не ждать. Мнение услышано, но для повышения репрезентативности исследования глава государства пообщался с обычным работягой пеллетного производства, потенциальным пользователем такой же продукции.

– Таких сложных не было.

– То есть эта котельная хорошая?

– Хорошая. В интервью для журналистов министр лесного хозяйства рассказал, что видел и камин на пеллетном топливе. Недостатка в сырье точно не будет, а спрос растет. За год – в десятки раз.