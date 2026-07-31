Инженерия, микроэлектроника и ИИ – каких специалистов не хватает в Минске? Ответил Андрей Король

Как меняется высшая школа и почему государство делает ставку именно на инженерные специальности? Какую роль сегодня играет целевое обучение и что делают университеты, чтобы их выпускники были востребованы и через 5, и через 10 лет? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов, ректор Белорусского государственного университета.

Ольга Шерснева, ведущая:

Вы как депутат Мингорсовета часто посещаете предприятия и видите заказ Минска. Каких сегодня не хватает специалистов и успевает ли система образования за этим заказом?