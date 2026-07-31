Инженерия, микроэлектроника и ИИ – каких специалистов не хватает в Минске? Ответил Андрей Король

Как меняется высшая школа и почему государство делает ставку именно на инженерные специальности? Какую роль сегодня играет целевое обучение и что делают университеты, чтобы их выпускники были востребованы и через 5, и через 10 лет? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов, ректор Белорусского государственного университета.
Ольга Шерснева, ведущая:
Вы как депутат Мингорсовета часто посещаете предприятия и видите заказ Минска. Каких сегодня не хватает специалистов и успевает ли система образования за этим заказом?
Андрей Король, депутат Минского городского Совета депутатов:
Прежде всего, конечно, ориентация идет на ту практическую сторону медали, о которой мы все слышим, о которой глава государства не единожды говорит. Ориентация, что называется, «от земли». Но вместе с тем понимаем и потребности, которые находятся чуть дальше, например завтрашнего дня или послезавтрашнего дня. Вы их, в общем-то, перечислили. Это специальности инженерного профиля. Мы понимаем, какие сегодня катаклизмы, исторически неизбежное происходит в мире, поэтому специалисты в области инженерного образования, специалисты в области той же самой микроэлектроники, искусственного интеллекта и его технологий, они, безусловно, крайне востребованы.
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