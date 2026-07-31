Закулисье телеканала: белорусские блогеры собрались в самой большой студии СТВ
Третий форум блогеров Беларуси «Блог.Бай. Третий трудовой» принял Минск. Накануне те, кто знает толк в создании и продвижении популярного контента, примеряли самые разные профессии, присоединившись к работе на МАЗе и МТЗ, на Белорусской железной дороге и на строительстве Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ну а сегодня белорусские блогеры побывали в самой большой студии нашего телеканала. Они стали участниками специального выпуска ток-шоу «По существу. Суперподкаст», которое выйдет в эфир в ближайший понедельник в 20:45. Итак, кому «залетел» контент этих двух дней, сколько лайков и какие комментарии собрал – знают наши корреспонденты.
Второй день Форума блогеров стартовал в телецентре СТВ. Авторы сетевого контента обсудили актуальные проблемы и заглянули за кулисы рейтинговых телешоу, которые собирают миллионы просмотров в эфире и онлайн.
Выйти в эфир в один клик здесь не получится. На телевидении свои правила, и первый шаг к съемочной площадке всегда начинается с кресла гримера.
Геннадий Лянго, блогер-миллионник:
Насколько я понимаю, создание контента на ТВ идет по каким-то лекалам, на мой взгляд. А создание контента для социальных сетей – мы уже используем те механики, которые захватывают внимание наших зрителей. Поэтому он разный, как мне кажется.
– Как вы считаете, как вам удалось добиться такой популярности в Сети?
– Работа. Работа каждый день – и успех обязательно придет.
Главными темами спецвыпуска ток-шоу стали роль блогеров и работа студотрядов. Гости студии поделились фишками создания эксклюзива и методами продвижения. Встреча объединила традиционные и цифровые медиа, а молодых авторов вдохновила на новые социально-значимые проекты. Читайте здесь.
Спецвыпуск «По существу. Суперподкаст» выйдет в эфир в ближайший понедельник, в 20:45. Спойлер – дискуссии в студии получились по-настоящему жаркими.
В рамках форума прошла неформальная встреча с главами министерств информации, образования и генеральным директором СТВ. В формате открытого диалога участники обсудили общую повестку и взаимодействие госорганов с новыми медиа. Нынешний форум вырос из теоретической площадки, где раньше спорили об ответственности в интернете и фейках. Теперь пришло время конкретных дел. Кумиры из Сети личным примером доказывают: трудиться у станка или на стройке – это тренд вне времени. И такой контент собирает миллионы лайков.
Владислав Молдованов, кондитер-блогер:
Контент сменился на 180 градусов, он перевернулся, потому что я веду кулинарные программы. У меня полностью кулинарные проекты. И когда я побывал на заводе МТЗ, нас переодели в форму, мы пошли собирать трактора, это было, конечно, шикарно. Лайков было много, потому что тематика очень интересная, она необычная, она нестандартная. И реакций было достаточно много.
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