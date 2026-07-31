Закулисье телеканала: белорусские блогеры собрались в самой большой студии СТВ

Третий форум блогеров Беларуси «Блог.Бай. Третий трудовой» принял Минск. Накануне те, кто знает толк в создании и продвижении популярного контента, примеряли самые разные профессии, присоединившись к работе на МАЗе и МТЗ, на Белорусской железной дороге и на строительстве Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ну а сегодня белорусские блогеры побывали в самой большой студии нашего телеканала. Они стали участниками специального выпуска ток-шоу «По существу. Суперподкаст», которое выйдет в эфир в ближайший понедельник в 20:45. Итак, кому «залетел» контент этих двух дней, сколько лайков и какие комментарии собрал – знают наши корреспонденты.

Второй день Форума блогеров стартовал в телецентре СТВ. Авторы сетевого контента обсудили актуальные проблемы и заглянули за кулисы рейтинговых телешоу, которые собирают миллионы просмотров в эфире и онлайн.

Выйти в эфир в один клик здесь не получится. На телевидении свои правила, и первый шаг к съемочной площадке всегда начинается с кресла гримера.