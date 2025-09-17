Красную армию встречали с цветами! Историк рассказал, как белорусов освобождали от польской оккупации

Виталий Гарматный, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:

Если говорить о празднике День народного единства, то он стал логичным завершением Года народного единства, когда были предприняты попытки нахождения той общей даты, которая могла бы сблизить белорусов с самыми разными взглядами, то есть найти то самое положительное, что было бы ценным и важным для всего нашего народа. И таким событием стало 17 сентября 1939 года.



Стоит отметить, что в честь этой даты во всех западно-белорусских городах названы улицы, но, к сожалению, как показали тогдашние опросы, далеко не все представители молодежи с точностью могли ответить, что значит эта дата. В итоге было принято решение об учреждении данного праздника, Дня народного единства, в честь 17 сентября 1939 года, когда Красная армия начала свой национально-освободительный поход в Западную Беларусь, когда в условиях начавшейся Второй мировой войны необходимо было взять под свое покровительство западных белорусов и западных украинцев, которые оказались под угрозой новой оккупации, на этот раз гитлеровской.

Если посмотреть на положение Западной Беларуси в составе польского государства, белорусы находились в составе граждан второго сорта, на своей земле они не чувствовали себя хозяевами. Яркий пример – полонизация. Она проводилась в первую очередь за счет образования. По польскому законодательству, чтобы открыть в деревне польскую школу, достаточно было 20 заявлений родителей учеников, в то время как для того, чтобы открыть белорусскую школу, требовалось 80 подписей.