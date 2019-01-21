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Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион

21 января 2019 18:50
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Новости Беларуси. В Минске начали подготовку территории для строительства национального футбольного стадиона. Арена появится в районе улицы Ванеева и Партизанского проспекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион-1

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион-3

Территория считается парковой зоной, поэтому сейчас представители городской флоры занимаются пересадкой крупных деревьев, чтобы сохранить для будущего поколения чистый климат. Материал Александра Лучонка.

«Оптимал» – так называется этот немецкий агрегат. Машина на строительных полях будущего национального стадиона работает под пристальным руководством оператора. Именно этот союз позволяет многолетним деревьям обрести новое место жительства. Быстро и без вреда.

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион-6

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион-8

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион-10

Сперва спецтехника готовит лунку для посадки. Это занимает буквально несколько минут. Затем самое интересное. Острые ковши создают чашу и аккуратно вгрызаются в землю. Лопасти уходят приблизительно на метр вглубь. Именно здесь этот саженец когда-то пустил первые корни.

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион-13

Алексей Шевцов, водитель государственного предприятия «Зеленстрой Заводского района Минска»:
Есть нюансы. Узко подъезжать к деревьям. Технология новая, хорошая. Деревья хорошо приживаются.

Гарантия, что дерево приживется, как нам рассказали, практическая 100 %-ная. Так площадь в 12 гектаров готовят к большой стройке.

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион-16

Александр Лучонок, СТВ:
Партизанский проспект с пересечением улицы Ванеева – именно в этом месте появится самая большая в стране футбольная арена. Новый стадион будет рассчитан на 33 тысячи зрительских мест. Планируется, что как раз здесь домашние матчи будет проводить национальная сборная.

Новый стадион будет исключительно для любителей футбола. И как неоднократно обращали внимание СМИ, может претендовать на высокую оценку от УЕФА – в 4 звезды, как у «Камп Ноу», «Олд Траффорд» и уже реконструированного «Динамо».

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион-19

Александр Степанов, заместитель главы Администрации Заводского района Минска:
Между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой заключено соглашение по реализации проекта – национальный футбольный стадион. В рамках проекта предусматривается максимальная пересадка зеленых насаж­дений в данном парке и в близлежащих кварталах застроенной территории.

Впереди большая работа. После пересадки деревьев начнется реконструкция и снос инженерных сетей.

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион-22

Геннадий Люботынский, директор УКС Заводского района Минска:
Будут производиться работы по строительству всех необходимых коммуникаций, которые обеспечат инфраструктурой. Будут заменены частично сеть водопровода, заменены электрические сети и сети связи.

Эксперты говорят, что пока точную дату окончания строительства, даже учитывая план и специфику, называть рано. В технологии возведения есть свои особенности. Но те, кто уже причастен к строительству, ждут начало того самого – первого матча – на который придут лично. Чтобы не только поддержать команды и игроков, но и убедиться, что счет в их пользу.

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион-25

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион-27

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион-29

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион-31

# Государственная политика в области спорта # общество # Александр Лучонок # Александр Степанов # Геннадий Люботынский # Фотофакт

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