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Два новых дома семейного типа открыли в Бресте

21 января 2019 14:38
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Новости Беларуси. В Бресте сразу в двух домах семейного типа отпраздновали новоселье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новых родителей, а вместе с ними заботу и тепло домашнего очага обрели 12 маленьких белорусов.

Два новых дома семейного типа открыли в Бресте-1

Два новых дома семейного типа открыли в Бресте-3

Супруги Мисиюк пять лет назад стали приемными родителями для одного ребенка. А сейчас в их семье уже 8 детей. Ольга по образованию психолог, автор методики обучения детей с ДЦП. Но лучший язык общения с детьми это любовь, уверена женщина.

Два новых дома семейного типа открыли в Бресте-6

Ольга Мисиюк, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Мне казалось, это будет непросто. Каждый ребенок со своим характером и особенностями. Но у нас все получилось за самые краткие сроки. Мне хотелось им дать любовь. Дети это чувствовали. И дети давали свою любовь. Я это чувствовала.

Два новых дома семейного типа открыли в Бресте-9

Юстина Саванько, воспитанница детского дома семейного типа:
Я подумала сразу, что тут будет хороший дом. И у меня сразу все осуществилось. Тут хорошая семья.

Два новых дома семейного типа открыли в Бресте-12

Дома семейного типа возвели всего за несколько месяцев. Коттеджи построены по типовому проекту - в два этажа, где у каждого ребёнка есть свой уголок. Расположены дома рядом.

Два новых дома семейного типа открыли в Бресте-15

Таким образом, в Бресте рождается настоящий детский квартал. Еще один комфортный коттедж появится в 2019 году, и тоже неподалеку.

# Дети и родители # общество # Ольга Мисиюк # Фотофакт

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