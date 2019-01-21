Два новых дома семейного типа открыли в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте сразу в двух домах семейного типа отпраздновали новоселье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новых родителей, а вместе с ними заботу и тепло домашнего очага обрели 12 маленьких белорусов.

Супруги Мисиюк пять лет назад стали приемными родителями для одного ребенка. А сейчас в их семье уже 8 детей. Ольга по образованию психолог, автор методики обучения детей с ДЦП. Но лучший язык общения с детьми – это любовь, уверена женщина.

Ольга Мисиюк, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Мне казалось, это будет непросто. Каждый ребенок со своим характером и особенностями. Но у нас все получилось за самые краткие сроки. Мне хотелось им дать любовь. Дети это чувствовали. И дети давали свою любовь. Я это чувствовала.

Юстина Саванько, воспитанница детского дома семейного типа:

Я подумала сразу, что тут будет хороший дом. И у меня сразу все осуществилось. Тут хорошая семья.

Дома семейного типа возвели всего за несколько месяцев. Коттеджи построены по типовому проекту - в два этажа, где у каждого ребёнка есть свой уголок. Расположены дома рядом.