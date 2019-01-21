Семья для 12 маленьких белорусов. Новоселье отпраздновали в двух домах семейного типа в Бресте

Новости Беларуси. Сразу две большие семьи из Бреста отпраздновали новоселье. Детским смехом заполнились дома семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе их уже семь. Новых родителей, а вместе с ними заботу и комфортные условия обрели 12 маленьких белорусов. Как им живется на новом месте – поинтересовался корреспондент Пётр Бутрим.

Наводить порядок в своей новой комнате 10-летняя Юстина Саванько начала с самого утра. Волнуется. Так много гостей она до этого дня никогда не встречала. Да и бывать в таких просторных домах, признается, раньше не доводилось.

Юстина Саванько, воспитанница детского дома семейного типа:

Тут будет хороший дом. И у меня всё осуществилось. Тут хорошая семья. Теперь можно смело заниматься любимыми танцами и при этом не мешать другим. Например, тем, кто любит почитать в тишине. У каждого воспитанника свой уголок.



Есть техника, мебель и посуда. Всего же здесь 10 новоселов. Супруги Мисиюк – Ольга и Альберт – пять лет назад стали приемными родителями для одного ребенка. Сейчас взяли под опеку еще пятерых. Плюс свои сын и дочь. Семья в одночасье увеличилась вдвое. Но любви, обещают, хватит на всех.

Альберт Мисиюк, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Сошлись сразу, мгновенно. Дети очень хорошие, послушные. Под одной крышей они только начали жить. Но уже завели строгое правило, в первую очередь для себя – детей не делить на своих и чужих.

Ольга Мисиюк, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Мне казалось, это будет непросто. Каждый ребенок со своим характером и особенностями. Но у нас всё получилось за самые краткие сроки. Мне хотелось им дать любовь. Дети это чувствовали. И дети давали свою любовь. Я это чувствовала.

Полна горница детей и в соседнем двухэтажном коттедже. Дома семейного типа не только граничат, но уже и дружат. Вечера с чаем и сладостями за одним столом, говорят, будут доброй традицией. А первое время маленькие новоселы водят домой экскурсии. За них в ответе 9-летняя Даша.

Эта комната Стаса и Жени. Жене два годика. Он здесь спит. А Стасу 14 лет. Он там спит. Стас здесь делает уроки. У него рисунки на окнах. Их мечта – собственный дом и большая дружная семья – сбылась. Всего же в регионе количество альтернативных интернатам семей достигло знаковой отметки – 50.

Геннадий Борисюк, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Это продолжение той политики, которую поддерживает наш Президент: когда стоит задача, чтобы как можно больше детей жили в семьях. Свою вторую семью уже обрели больше 300 детей-сирот и тех, что остался без попечения родителей.