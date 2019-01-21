Семья для 12 маленьких белорусов. Новоселье отпраздновали в двух домах семейного типа в Бресте
Новости Беларуси. Сразу две большие семьи из Бреста отпраздновали новоселье. Детским смехом заполнились дома семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе их уже семь.
Новых родителей, а вместе с ними заботу и комфортные условия обрели 12 маленьких белорусов. Как им живется на новом месте – поинтересовался корреспондент Пётр Бутрим.
Наводить порядок в своей новой комнате 10-летняя Юстина Саванько начала с самого утра. Волнуется. Так много гостей она до этого дня никогда не встречала. Да и бывать в таких просторных домах, признается, раньше не доводилось.
Юстина Саванько, воспитанница детского дома семейного типа:
Тут будет хороший дом. И у меня всё осуществилось. Тут хорошая семья.
Теперь можно смело заниматься любимыми танцами и при этом не мешать другим. Например, тем, кто любит почитать в тишине. У каждого воспитанника свой уголок.
Есть техника, мебель и посуда. Всего же здесь 10 новоселов. Супруги Мисиюк – Ольга и Альберт – пять лет назад стали приемными родителями для одного ребенка. Сейчас взяли под опеку еще пятерых. Плюс свои сын и дочь. Семья в одночасье увеличилась вдвое. Но любви, обещают, хватит на всех.
Альберт Мисиюк, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Сошлись сразу, мгновенно. Дети очень хорошие, послушные.
Под одной крышей они только начали жить. Но уже завели строгое правило, в первую очередь для себя – детей не делить на своих и чужих.
Ольга Мисиюк, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Мне казалось, это будет непросто. Каждый ребенок со своим характером и особенностями. Но у нас всё получилось за самые краткие сроки. Мне хотелось им дать любовь. Дети это чувствовали. И дети давали свою любовь. Я это чувствовала.
Полна горница детей и в соседнем двухэтажном коттедже. Дома семейного типа не только граничат, но уже и дружат. Вечера с чаем и сладостями за одним столом, говорят, будут доброй традицией. А первое время маленькие новоселы водят домой экскурсии. За них в ответе 9-летняя Даша.
Эта комната Стаса и Жени. Жене два годика. Он здесь спит. А Стасу 14 лет. Он там спит. Стас здесь делает уроки. У него рисунки на окнах.
Их мечта – собственный дом и большая дружная семья – сбылась. Всего же в регионе количество альтернативных интернатам семей достигло знаковой отметки – 50.
Геннадий Борисюк, заместитель председателя Брестского облисполкома:
Это продолжение той политики, которую поддерживает наш Президент: когда стоит задача, чтобы как можно больше детей жили в семьях.
Свою вторую семью уже обрели больше 300 детей-сирот и тех, что остался без попечения родителей.
Петр Бутрим, СТВ:
Важно и то, что дома семейного типа строятся рядом друг с другом. Кстати, эти возвели всего за несколько месяцев. Таким образом, прямо на глазах рождается настоящий детский квартал. Еще один комфортный коттедж появится в 2019 году и тоже неподалеку.
А пока главная тема у новоселов – как сделать дом еще более уютным и красивым. Задумок много. Да и подарки – как нельзя кстати. Например, скатерть для кухонного стола будут шить на презентованной к новоселью швейной машинке.