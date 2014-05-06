Площадь Парижской коммуны в Минске. Как называлось это место раньше и что было вместо театра оперы и балета?

Центральный район Минска. Площадь на пересечении улиц Богдановича, Куйбышева, Пашкевич и Янки Купалы – одно из самых любимых мест минчан и туристов.
Часть этой площади занимает многолетний сад. На центральной аллее на отдыхающих горожан задумчиво смотрит поэт Максим Богданович. Давайте узнаем у минчан, как называется это место?
Минчане:
Театр оперы и балета.
Как называется? Около театра оперы и балета.
Парижской коммуны, 1. По-моему, единственная в Беларуси и в Минске. Больше нет.
Это площадь Парижской коммуны.
Название этого городского оазиса – площадь Парижской коммуны. Оно было дано в 1919 году в память о первой в истории пролетарской революции 1871 года.
Но Минску старому это место было знакомо уже в XVI столетии. Интересно, как площадь называлась ранее?
Минчане:
Может, Театральная.
Сквер около театра оперы и балета.
Раньше это было Троицкое предместье.
Поместье, я думаю, какое-то было все-таки. Троицкое.
Ранее это место горожане называли Троицкой горой в честь монастыря Святой Троицы, находившегося неподалеку.
Сегодня жемчужиной площади является Национальный театр оперы и балета, заложенный в 1933 году. А что же находилось на этом месте раньше?
Минчане:
Дом какого-нибудь богатого человека. Может быть, полководца или чиновника.
Раньше здесь находился парк.
Может, кто-то жил. В принципе, театр давно здесь находится. Может, кто-то проживал.
Может, рынок какой-то был.
Насколько я помню, здесь был рынок.
Со второй половины XVI века на Троицкой площади работал базар, ставший затем одним из крупнейших в Минске.
К шумному месту съезжались ремесленники из окрестных местечек. Здесь останавливались бродячие артисты, здесь появился первый в Минске почтовый ящик.
Рынок просуществовал до середины 30-х годов XX века и был закрыт в связи с началом строительства театра оперы и балета, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.