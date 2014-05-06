Площадь Парижской коммуны в Минске. Как называлось это место раньше и что было вместо театра оперы и балета?

Центральный район Минска. Площадь на пересечении улиц Богдановича, Куйбышева, Пашкевич и Янки Купалы – одно из самых любимых мест минчан и туристов.

Часть этой площади занимает многолетний сад. На центральной аллее на отдыхающих горожан задумчиво смотрит поэт Максим Богданович. Давайте узнаем у минчан, как называется это место?

Минчане:

Театр оперы и балета.

Как называется? Около театра оперы и балета.

Парижской коммуны, 1. По-моему, единственная в Беларуси и в Минске. Больше нет.

Это площадь Парижской коммуны.

Название этого городского оазиса – площадь Парижской коммуны. Оно было дано в 1919 году в память о первой в истории пролетарской революции 1871 года.

Но Минску старому это место было знакомо уже в XVI столетии. Интересно, как площадь называлась ранее?

Минчане:

Может, Театральная.

Сквер около театра оперы и балета.

Раньше это было Троицкое предместье.

Поместье, я думаю, какое-то было все-таки. Троицкое.

Ранее это место горожане называли Троицкой горой в честь монастыря Святой Троицы, находившегося неподалеку.

Сегодня жемчужиной площади является Национальный театр оперы и балета, заложенный в 1933 году. А что же находилось на этом месте раньше?

Минчане:

Дом какого-нибудь богатого человека. Может быть, полководца или чиновника.

Раньше здесь находился парк.

Может, кто-то жил. В принципе, театр давно здесь находится. Может, кто-то проживал.

Может, рынок какой-то был.

Насколько я помню, здесь был рынок.

Со второй половины XVI века на Троицкой площади работал базар, ставший затем одним из крупнейших в Минске.

К шумному месту съезжались ремесленники из окрестных местечек. Здесь останавливались бродячие артисты, здесь появился первый в Минске почтовый ящик.

Рынок просуществовал до середины 30-х годов XX века и был закрыт в связи с началом строительства театра оперы и балета, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.