Кованый почтовый ящик весом в 100 килограмм установили в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске установили необычный ящик для корреспонденции – кованый, с изящной отделкой. Первый арт-объект весом 100 килограммов разместили неподалеку от площади Победы.

Ежедневно из него вынимают около 50 писем. Совсем скоро в городе появится и другой, тоже ручной работы. Подобные эксклюзивные объекты постепенно становятся частью витебского арт-пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Витбска:

Письма бумажные – это намного круче, чем электронные, это намного более интересно, романтично. Мне больше нравятся бумажные.

Очень приятно, что такой вот ящик стоит. И даже письмо вот туда хочется бросить