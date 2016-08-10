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Кованый почтовый ящик весом в 100 килограмм установили в Витебске

10 августа 2016 07:17
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Новости Беларуси. В Витебске установили необычный ящик для корреспонденции – кованый, с изящной отделкой. Первый арт-объект весом 100 килограммов разместили неподалеку от площади Победы.

Ежедневно из него вынимают около 50 писем. Совсем скоро в городе появится и другой, тоже ручной работы. Подобные эксклюзивные объекты постепенно становятся частью витебского арт-пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Витбска:
Письма бумажные – это намного круче, чем электронные, это намного более интересно, романтично. Мне больше нравятся бумажные.

Очень приятно, что такой вот ящик стоит. И даже письмо вот туда хочется бросить

# общество # Достопримечательности Витебской области

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