Кот-талисман и чувственная love-story: телеканал СТВ подвёл итоги фотоконкурса «Осень на СТВ»

Во второй раз победителем фотоакции стала Яна Королец из города Житковичи. Золотые пейзажи, очаровательные малыши, любимые питомцы… За эти осенние шедевры на сайте «Столичного телевидения» голосовала вся страна! Но покорил всех портрет Владиславы: наши зрители, наверняка, влюбились и в саму девушку, и в мастерство фотографа. Яна Королец признается, что после первой победы весной ее неожиданно стали узнавать в родном городе и писать в социальных сетях. Конечно, снова выбрать для конкурса ту же модель, – дело рискованное, но как известно, кто не рискует, тот не выигрывает в фотоакции телеканала СТВ! И продолжение получилось достойное!



В итоге – 152 голоса и абсолютная победа!

Осень дарит нам красивые декорации – остается только ловить момент. К слову, вся конкурсная серия вышла замечательная – берите идеи на заметку и воплощайте в лесах, парках или на фоне старой деревянной архитектуры – тепло и по-осеннему уютно! Яна Королец признается, что на фоне осенней палитры выигрышно смотрится одежда ярких, пастельных либо темных цветов. Естественность – лучшая красота, поэтому Яне очень нравится фотографировать детей с их неподдельными эмоциями: от восторга до грусти, эти портреты с характером, они удивляют. За мастер-классом мы отправились с нашей героиней в парк Победы, чтобы запечатлеть красивые пейзажи и портреты. Осень пробуждает в нас самые теплые чувства: любовь и вдохновение. И романтичная лав-стори от начинающего фотографа из Витебска Анны Волковой настолько впечатлила редакцию программы «Утро. Студия хорошего настроения», что мы решили приготовить отдельный приз. Ведь в таком листопаде чувств не улыбаться невозможно. От нас – подарки, от победителя – советы для влюбленных пар.



Анна уверена, что если в сердце живет любовь, человек способен творить чудеса. Днём девушка работает инженером на стройке, а свободное время посвящает любимому хобби.