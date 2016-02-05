Костюмированное шоу кроликов прошло в минской школе с экологическим уклоном

Новости Беларуси. Настоящее костюмированное шоу кроликов прошло в столичной школе с экологическим уклоном. На урок по рисованию, темой которого стали ушастые любители моркови, приехали настоящие зверьки в шикарных нарядах.

Ушки, хвостик – на школьной парте фигурки кроликов и разноцветные карандаши. Совсем юный, но очень любознательный Глеб старательно выводит на бумаге пару зайцеобразных. Мальчик мечтает завести домашнего кролика и уверен, что этих милых животных объединяет не только морковь, но и любовь.

Глеб Довнар:

Крольчихи выдергивают из своей груди шерсть, чтобы сделать гнездо и родить малышей. Крольчихи рожают от 4 до 10 крольчат. Кролики – хорошие прыгуны. Они прыгают в высоту около метра, в длину – три метра.

Татьяна 10 лет в сфере свадебной моды. Успешный дизайнер шила платья для невест и даже для звезд «Евровидения», однако новым опытом для девушки стало исполнение детской мечты. Так и родилась первая коллекция нарядов для ушастых друзей человека, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Давыденко:

У меня есть крестница, и она мне как-то в шутку предложила пошить платье для зайчика. Детям отказывать нельзя, и мы пошили подвенечное платье для зайчика, решили сделать такое мини-шоу. Сделали коллекцию нарядной одежды для кроликов.

Настоящее дефиле, элегантные шляпки и наряды. Уже завтра эти милые создания облачаться в настоящие карнавальные платья и смокинги, а сегодня – репетиция выхода в свет.

Такому свадебному наряду позавидовала бы любая невеста. Платье из органзы, расшитое кристаллами Сваровски. Все располагает к походу под венец. Правда, место жениха Агуши пока еще вакантно.